Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Μεγάλη Τρίτη, ανεβάζοντας την η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 10.005.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 4.148 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 1095.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Hμαθίας

Ηρακλειου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κοζάνης

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων

Οι πίνακες με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια

Δείτε εδώ την εξέλιξη του ιικού φορτίου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό

Μαίρη Χρονοπούλου: Δεν πεθαίνω, είμαι μια χαρά (βίντεο)

Le Monde για Πισπιρίγκου: Μαινόμενη η Ελλάδα κατά της “Μήδειας της Πάτρας”