Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο

Ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν. Ειδική μονάδα της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ στο σημείο.

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει σε κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας, από ύποπτο φάκελο που παρέλαβαν υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τέσσερις εργαζόμενες που βρίσκονταν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οδό Δομοκού 5 στον Σταθμό Λαρίσης, παρέλαβαν έναν φάκελο, που όταν τον άνοιξαν ένιωσαν ένα ελαφρύ τσούξιμο στα μάτια και αμέσως ειδοποίησαν τους αρμόδιους της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Έπειτα, τον φάκελο παρέλαβε ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, που εφάρμοσε το πρωτόκολλο, τοποθετώντας τον σε ειδικό κουτί και στην συνέχεια τον παρέδωσε στον ΕΟΔΥ για χημική ανάλυση. Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση περισυλλογής ύποπτου φακέλου από χώρο γραφείου, επί της οδού Δομοκού, στην Αθήνα. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με την ειδική ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2022

