Πισπιρίγκου - Μαντάς: Με τη στάση της έχει επιλέξει "το άσπρο ή μαύρο” (βίντεο)

Ο ποινικολόγος, Θεόδωρος Μαντάς, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τις ποινές με τις οποίες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Δεν έχουν τέλος τα ερωτηματικά και οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

"Με τη στάση της έχει επιλέξει το μαύρο ή άσπρο" ενώ συνέχισε τονίζοντας "δεν αποκλείω να υπάρξει υπερασπιστική μεταβολή".

"Με την πλήρη άρνηση της κατηγορίας, αφαιρεί από τους συνηγόρους της υπερσπιστικούς ισχυρισμούς που θα οδηγούσαν σε μείωση της ποινής" είπε ο κ. Μαντάς.

Σχετικά με τις ποινές που η 33χρονη μπορεί να αντιμετωπίσει δήλωσε χαρακτηριστικά 'δεν υπάρχει πλέον βεντάλια ποινών, ο νόμος πλέον προβλέπει μία ποινή αυτή των ισοβίων".

Απαντώντας σε ερωτήση για περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να καταδικαστεί για περισσότερα από ένα αδικήματα είπε "κάποιος που καταδικαστεί με 2, 3, 4 φορές ισόβια δεν μπορεί ούτε καν να αιτηθεί για αποφυλάκιση πριν την συμπλήρωση 25 ετών".

Μάλιστα, διευκρίνισε πως "στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση η κάθειρξη είναι τουλάχιστον 18χρόνια και όχι 16"





