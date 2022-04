Πολιτική

Οικονόμου για Τσίπρα: Ψέματα ολκής για την τιμή του ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Τσίπρας γέρασε πολιτικά χωρίς να γίνει σοφός», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η απάντηση του Ν. Ηλιόπουλου.

Για ψέματα ολκής και υποκρισία κατηγορεί σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα λεγόμενα του σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Οικονόμου:

Η Μεγάλη Εβδομάδα προσφέρεται για περισυλλογή και αυτογνωσία και όχι για ψέματα και υποκρισία. Είναι ψέμα ολκής ο ισχυρισμός του κ. Τσίπρα πως η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή χονδρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα ανήλθε σε 272,68ευρώ/MWh, όντας χαμηλότερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρουμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιταλία.

Είναι υποκρισία το ότι παρέλειψε να αναφερθεί στις τιμές στη λιανική αγορά, αυτές που τελικά πληρώνουν οι πολίτες, και που διαμορφώνονται μετά και την οικονομική στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση. Τον Μάρτιο η μέση τιμή στην Ελλάδα ανήλθε σε 0,236 ευρώ/KWh και ήταν χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώθηκε σε 0,255 ευρώ/ kWh, και από άλλες 13 χώρες. Μάλιστα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, στις οποίες αναφέρεται διαρκώς, είχαν υψηλότερες τιμές στην λιανική αγορά, με 0,384 ευρώ /kwh και 0,245 ευρώ/ kWh αντίστοιχα.

Η τραγωδία του κ. Τσίπρα είναι ότι, ύστερα από δεκαπέντε συνεχόμενα χρόνια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με μια αποτυχημένη κυβερνητική θητεία στην πλάτη του, γέρασε πολιτικά χωρίς να γίνει σοφός. Για αυτό και αντιμετωπίζει με αφέλεια και ελαφρότητα τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση εδώ και εβδομήντα χρόνια, ισχυριζόμενος ότι είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει μια άμεση εύκολη λύση για όλα τα τεράστια προβλήματα.

Ηλιόπουλος: Το θράσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεπερνάει κάθε όριο

Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέροντας τα εξής: Το θράσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεπερνάει κάθε όριο. Αφού πρώτα μας είπαν ότι δεν θα μειώσουν τον ΕΦΚ για να μην κερδίσουν όσοι "έχουν Καγιέν" σήμερα ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη είπε στους πολίτες ότι τελικά οι τιμές στην λιανική είναι καλές και δεν χρειάζεται να διαμαρτύρονται. Και ας είναι πάλι σήμερα πρωταθλήτρια η Ελλάδα με την ακριβότερη τιμή χονδρικής στα 268 ευρώ, ενώ Ισπανία και Πορτογαλία έχουν 85 ευρώ.

Για τους Λουδοβίκους του Μαξίμου τα προβλήματα των πολιτών μοιάζουν σαν ένας ξένος κόσμος. Ούτε τους ενδιαφέρει ούτε θέλουν να τα αντιμετωπίσουν. Να είναι σίγουροι όμως ότι οι πολίτες θα στείλουν το λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη. Η προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη η κοινωνία θα έρθει και θα φέρει την απαραίτητη πολιτική αλλαγή.

Τέλος, συνιστούμε τον κ. Οικονόμου να είναι πιο προσεκτικός στις αναφορές του για «παλαιό», καθώς είναι εκπρόσωπος ενός Μητσοτάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – Μαριούπολη: Κραυγή απόγνωσης από τους τελευταίους Ουκρανούς μαχητές

Κορονοϊός – Σανγκάη: Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό