Πασχαλινό τραπέζι – ΕΣΕΕ: Πολύ αυξημένο το κόστος

Η αύξηση του κόστους αγγίζει και το 20%, σε σχέση με το 2021. Δείτε αναλυτικά πόσο κοστίζει.

«Ισχυρά διογκωμένες» είναι οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. -ΕΣΕΕ) και το κόστος του υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 67,70 και 95,20 ευρώ.

«Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού φαίνεται ότι θα είναι πολύ αυξημένο από 13,1% έως 19,2%, ένα εύρος όμως που σκιαγραφεί και την ποικιλία επιλογών που έχουν οι καταναλωτές», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προέβη και εφέτος στην εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, μέσω επιτόπιας τιμοληψίας τόσο από μεγάλες αλυσίδες super-markets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, αλλά και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η εκτίμηση του κόστους για το πασχαλινό τραπέζι του 2022 επιχειρείται εν μέσω ενός ιδιαίτερα ρευστού πλαισίου, καθώς οι μεταβολές των τιμών είναι πολύ συχνές.

Οι τιμές είναι ισχυρά διογκωμένες ακόμη και σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021 οπότε το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ είχε εκτιμήσει το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Ενδεικτικά, οι τιμές στο αρνί αυξήθηκαν το τελευταίο τετράμηνο κατά 17,1%, στα μαρούλια κατά 17,5%, στα αναψυκτικά κατά 19% κλπ.

Οι καθυστερήσεις στην πλήρη αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αβεβαιότητα από την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και κυρίως η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας και τροφίμων έχουν ισχυρό επιβαρυντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του επιπέδου των τιμών.

