Missing Alert για 15χρονη

"Θρίλερ" με την εξαφάνιση 15χρονης. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από το Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

"Στις 19.04.2022 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από το Περιστέρι, η Φωτεινή Γιαννοπούλου, 15 ετών. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ασφάλεια της ανήλικης βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Φωτεινής, στις 20.04.2022 και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Φωτεινή Γιαννοπούλου, 15ετών, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.60 και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, σκούρο γκρι κολάν nike και μαύρα αθλητικά παπούτσια nike.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-androidκαι για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

