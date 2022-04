Αθλητικά

ΑΕΚ - Ηρακλής: Καθάρισε ο Κολόμ για την Ένωση

Ο Κολόμ πήρε φωτιά και οδήγησε την ΑΕΚ στην νίκη επί του Ηρακλή...



Με τον Κίνο Κολόμ να δίνει ακόμα μία... παράσταση στην επίθεση (34π., 6ασ.), η ΑΕΚ υπερασπίστηκε το κλειστό των Άνω Λιοσίων, κάμπτοντας με 80-74 την αντίσταση του ουραγού Ηρακλή, για την 23η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Με τη 12η νίκη της σε 22 αγώνες η Ένωση παρέμεινε στο κόλπο της τετράδας, ενώ ο Γηραιός... αγκομαχάει με ρεκόρ 5-15. Προσπάθησε για την υπέρβαση ο Τζαμάρ Έιμπραμς με 22 πόντους από τον Ηρακλή.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 35-33, 56-56, 80-74.

Παρά το γεγονός ότι είχε μόλις επτά παίκτες στο rotation, ο Ηρακλής ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστές στην επίθεση τους Έιμπραμς και Πετανίδη έγραψε στο 10΄ το 17-20. Με την ΑΕΚ να συνεχίζει να... ψάχνει το τρίποντο, αλλά να εκμεταλλεύεται την έλλειψη λύσεων του Γηραιού, η Ένωση άρχισε να ελέγχει τον αγώνα στη δεύτερη περίοδο, προσπέρασε στο σκορ και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (35-33). Με τον Ηρακλή, όμως, να βρίσκει και πάλι το μακρινό σουτ, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν σημάδια ανάκαμψης και η λήξη του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (56-56). Ωστόσο, στην τελική ευθεία ο Κολόμ πήρε... φωτιά, βοηθώντας την ΑΕΚ να βρει το μακρινό σουτ και να φτάσει χωρίς να... αγχωθεί στο τελικό 80-74.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ., Τζιοπάνος, Τσώνος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σεγκούρα): Κολόμ 34 (6), Φλιώνης 6 (1), Πετρόπουλος 4, Μαυροειδής 15, Κουζέλογλου 9, Λάνγκφορντ 6, Ράουτινς 6 (2), Ανγκόλα, Καρλής, Κόνιαρης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέξας): Γκάρετ 16, Πετανίδης 10 (2), Ντολεζάι 9, Έιμπραμς 22 (6), Παπαδάκης 7 (1), Αργυρούλης, Χαριτόπουλος 10 (2).

