Κατώτατος μισθός: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Αντιδράσεις έρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου, από τα 663 στα 713 ευρώ.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εσπευσμένη και ανεπαρκής αύξηση

«Ο μισθός επί Μητσοτάκη δεν φθάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τις τηλεοπτικές δηλώσεις του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι « ο Κυριάκος Μητσοτάκης με καθυστέρηση τριών ετών και τρομοκρατημένος από την οργή του κόσμου για τους λογαριασμούς και την πρωτοφανή ακρίβεια και υπό την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανακοίνωσε σήμερα άρον άρον μια ανεπαρκή σε σχέση με τα δεδομένα αύξηση του κατώτατου μισθού».

Κάνοντας σύγκριση με τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ με αρνητικό πληθωρισμό είχε αυξήσει το μισθό 11% το 2019 και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με πληθωρισμό πάνω από 9% τον αυξάνει κατά 7,7%, ενώ τον έχει κρατήσει καθηλωμένο τρία χρόνια και με αντεργατικές ρυθμίσεις έχει μειώσει δραματικά το εισόδημα των εργαζομένων. Η αύξηση αυτή έχει ήδη εξανεμιστεί από τις πρωτοφανείς συνθήκες της ακρίβειας και εν τέλει καλύπτει ελάχιστο μέρος της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων».

Αποδίδει στον πρωθυπουργό ότι «Επέσπευσε τις ανακοινώσεις μόνο και μόνο για να έχουν κάτι να πουν οι βουλευτές της ΝΔ που θα βγουν στις περιφέρειές τους για το Πάσχα και θα είναι αντιμέτωποι με την οργή των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν ούτε μισό μήνα πλέον» και προσθέτει πως «ό,τι και να κάνει, όμως, η κατάρρευσή του είναι πλέον οριστική και ανεπίστρεπτη».

Κλείνοντας διαβεβαιώνει ότι «Η νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής, θα προχωρήσει άμεσα στην αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ, θα ξηλώσει την εργασιακή ζούγκλα των κ. Μητσοτάκη και Χατζηδάκη και θα μειώσει δραστικά τους λογαριασμούς που γονατίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά».

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο βασικός μισθός πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ

«Υπό τον μανδύα του δημοσιονομικά υπεύθυνου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, έχοντας στο μεταξύ αφήσει την ακρίβεια να κατατρώει το εισόδημα των πολιτών», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Υποστηρίζει ότι ο εισαγωγικός μισθός πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ και μετά να ισχύσουν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. «Ποιος φοβάται άραγε να αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων και εργοδοτών; Μόνο έτσι θα μείνει όρθια η κοινωνία, θα στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα και θα αυξηθεί με υγιή και βιώσιμο τρόπο το εθνικό προϊόν με τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Τονίζει ακόμη ότι 700.000 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ή διαλείπουσα εργασία, θα λάβουν (μέση) μεικτή αύξηση 25 ευρώ, ενώ το επίδομα ανεργίας των 438 ευρώ και μόλις για το 15% των εγγεγραμμένων ανέργων, αποτελεί εμπαιγμό.

ΚΚΕ: υπογραφή ΕΓΣΣ με κατώτερο μισθό 825 ευρώ

«Τελικά η πολυδιαφημιζόμενη - από την κυβέρνηση - αύξηση του κατώτατου μισθού έχει εξανεμιστεί πριν καν δοθεί, εξαιτίας της εκτίναξης της ακρίβειας διαμορφώνοντας τον ονομαστικό κατώτατο μισθό σε επίπεδο πιο χαμηλό από αυτό που ήταν 13 χρόνια πριν! Κι όλα αυτά τη στιγμή που έχει μεσολαβήσει ένας "οδοστρωτήρας" αντιλαϊκών μέτρων που τσάκισαν μισθούς και εισόδημα.

Μάλιστα αυτή η εργασιακή ζούγκλα έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους, με ελαστική και μερική απασχόληση, να μην παίρνουν ούτε καν τον κατώτατο μισθό. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η αύξηση είναι περίπου στο 7%, όταν την ίδια ώρα ο επίσημος πληθωρισμός «τρέχει» με ποσοστό πάνω από 8%.

Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά εφαρμόζεται αυτός ο άθλιος μηχανισμός, που συνδιαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον οποίο ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με απόφαση της κυβέρνησης και καθ' υπόδειξιν των επιχειρηματικών ομίλων» επισημαίνει το ΚΚΕ «για τις ανακοινώσεις του Κ. Μητσοτάκη σχετικά με τον κατώτατο μισθό».

«Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού ως βάση για ουσιαστικές αυξήσεις, πρέπει να είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων κι όχι της εκάστοτε κυβέρνησης με βάση τις λεγόμενες «αντοχές της οικονομίας», που είναι τελικά οι ανάγκες και τα κέρδη του κεφαλαίου» αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του και υπογραμμίζει καταλήγοντας:

«Τώρα είναι όντως «η ώρα των εργαζομένων», όχι όμως για να συμβιβαστούν με την φτώχεια και την εκμετάλλευση, αλλά για να δυναμώσουν τον αγώνα τους για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης:

--Με κατώτερο μισθό τα 825 ευρώ, την υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού.

--Για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, την κατάργηση των απλήρωτων υπερωριών.

--Την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, των τριετιών, της υποχρεωτικής κυριακάτικης αργίας».

ΜεΡΑ25: "Τα 50 ευρώ να τα δώσει ο πρωθυπουργός στην παρέα του"

"Με ένα ακόμα διάγγελμα σαν αυτά που συνηθίζει ο κ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού το Μάιο κατά 50 ευρώ το μήνα μεικτά. Μια αύξηση που έχει εξαγγείλει ήδη πολλές φορές και η οποία τώρα που έρχεται, έχει ήδη εξαϋλωθεί λόγω του τεράστιου κύματος των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού και εν γένει της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ιδίως οι πιο νέοι", σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση.

Το ΜέΡΑ25 τονίζει πως, "αντί για αυτές τις πενιχρές, επικοινωνιακές αυξήσεις που γίνονται μόνο και μόνο για να προσπαθήσει ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει την πολύ δυσμενή πια για την Κυβέρνηση του εικόνα, θα έπρεπε να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, ώστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μόνο όταν το έχει ανάγκη η επικοινωνία του Πρωθυπουργού, να αυξάνονται τα εισοδήματα των πολιτών, όσο αυξάνονται και οι τιμές τις οποίες καθημερινά πληρώνουν".

"Δεν περιμένουν όμως τίποτα καλύτερο και ουσιαστικό οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι πιο νέοι, από μια Κυβέρνηση που με κάθε ευκαιρία και μπροστάρη τον Υπουργό Εργοδοσίας κ. Χατζηδάκη, κάνει τον βίο των εργαζομένων όλο και πιο αβίωτο, τη στιγμή που μαγειρεύει μαζί με την τροϊκανική ΕΛΣΤΑΤ και τα στοιχεία της ανεργίας, για να κομπάζει ο κ. Μητσοτάκης μετά στα διαγγέλματά του", υπογραμμίζει και προσθέτει: "Οι νέοι και οι νέες εργαζόμενες και εργαζόμενοι κύριε Μητσοτάκη, είναι αυτοί που σας έχουν γυρίσει προ πολλού την πλάτη, τόσο σε εσάς, όσο και σε όποιον εφαρμόζει αυτές τις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές γιατί με τους υποκατώτατους μισθούς, την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα δεκάωρα και τις απλήρωτες υπερωρίες τους στέλνατε και τους στέλνετε διαρκώς στο φευγιό και την μετανάστευση".

"Ο αγώνας των εργαζομένων λοιπόν, συμπεριλαμβανομένων και των νέων συναδέλφων και δυναδελφισσών τους θα συνεχίσει, γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν με τίποτα ότι "θα είστε στο πλευρό τους". Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά εκεί έξω, ιδίως τώρα που λαμβάνει τρομοκρατικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ότι η Μητσοτάκης Α.Ε., όπως και το σύνολο του μνημονιακού τόξου είναι σταθερά στο πλευρό της τρόικας και της ολιγαρχίας", καταλήγει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

Σε σχόλιό του στο Twitter o γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ανέφερε: "Τα Euro50 να τα δώσει ο ΠΘ στην παρέα του. Αντί για αυτή τη νέα προσβολή στους χαμηλόμισθους, το ΜέΡΑ25 απαντά: Αυτόματη (μηνιαία) Αναπροσαρμογή του Κατώτατου | Ανακούφιση μικρομεσαίων με 15% φορ. συντ. & 15% Ανώτατο ΦΠΑ | Κατάργηση Χρηματιστήριου Ενέργειας".

Ελληνική Λύση: Χωρίς αντίκρισμα η αύξηση του κατώτατου μισθού

«Για έκτη φορά το τρέχον έτος, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση κατά 50 ευρώ μηνιαίως από την 1η Μαΐου την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι χωρίς αντίκρισμα αφού ήδη έχει εξανεμιστεί από τις σφοδρές ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας και τα είδη πρώτης ανάγκης, που υφίστανται εδώ και 9 ολόκληρους μήνες.

Πανηγυρίζει λοιπόν η κυβέρνηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε παραδεχτεί (χρόνια μάλιστα πριν τις τρέχουσες ανατιμήσεις) πως δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε με 800 ευρώ το μήνα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και καταλήγει.

«Επιπλέον, η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα που ήδη βάλλεται πανταχόθεν από την ιλιγγιώδη αύξηση του ανελαστικού κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με λουκέτο.

Ένας «πρωθυπουργός των διαγγελμάτων» και μία κυβέρνηση εκτός τόπου και χρόνου, οδηγούν εργαζόμενους και επιχειρήσεις στην καταστροφή».

