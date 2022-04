Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: δραματική η κατάσταση για τους αμάχους

"Δεν λειτουργησαν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι" αναφέρει το Κίεβο. Δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου πραγματοποίησε η Μόσχα.

Ο ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση των αμάχων από την πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, «δεν λειτούργησε» υποστήριξε απόψε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεσουκ, κατηγορώντας τους Ρώσους ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός και εμπόδισαν τα λεωφορεία.

«Δυστυχώς, ο ανθρωπιστικός διάδρομος (για την απομάκρυνση των αμάχων από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ) δεν λειτούργησε όπως ήταν σχεδιασμένο σήμερα», είπε η Βέρεσουκ. Όπως εξήγησε, τα λεωφορεία που έστειλε η Ρωσία δεν κατάφεραν να μεταφέρουν τους αμάχους εγκαίρως στο σημείο όπου τους περίμεναν τα ουκρανικά λεωφορεία και ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 1.000 άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο στα υπόγεια του αχανούς εργοστασίου, του τελευταίου θύλακα αντίστασης των Ουκρανών στη Μαριούπολη.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως μικρότερος αριθμός ανθρώπων από το προγραμματισμένο κατόρθωσαν να φύγουν σήμερα από τη Μαριούπολη.

Λιγότερα λεωφορεία από όσο ήταν προγραμματισμένο μπόρεσαν να φτάσουν σήμερα σε αμάχους στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη Μαριούπολη και δεν απομακρύνθηκαν πολλοί άνθρωποι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

Ο Πάβλο Κιριλένκο έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο δήμαρχος της Μαριούπολης είπε σήμερα ότι ελπίζει ότι 90 λεωφορεία θα μπορούσαν να εισέλθουν στην πόλη και να απομακρύνουν περίπου 6.000 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στην πολιορκούμενη πόλη- κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

«Κόσμος μαζεύτηκε στα συμφωνημένα σημεία συνάντησης, αλλά λίγοι από αυτούς μπήκαν στα λεωφορεία», είπε, χωρίς να δώσει στοιχεία.

Λίγο νωρίτερα, δύο αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters τόνισε ότι δεκάδες άμαχοι επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό κομβόι λεωφορείων, στη Μαριούπολη, και στη συνέχεια αναχώρησαν από ένα προκαθορισμένο σημείο εκκένωσης με προορισμό εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία.

Ακόμη, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να απειλεί έμμεσα, όσους σκέφτονται να συνεχίσουν την επιθετικότητα προς τη Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε δοκιμή του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat, ενός στρατηγικού όπλου που, όπως είπε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ανάλογος του, ο οποίος θα κάνει όσους προσπαθούν να απειλήσουν τη Ρωσία να το ξανασκεφτούν.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε στην τηλεόραση να ενημερώνεται από τον στρατό ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Πλεσέτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας και έπληξε στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα στα ανατολικά.

«Το νέο σύστημα διαθέτει τις υψηλότερες προδιαγραφές από άποψη τακτικής και τεχνολογίας και είναι σε θέση να αντιπαρέλθει όλα τα σύγχρονα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας. Δεν έχει ανάλογο στον κόσμο και δεν θα έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε ο Πούτιν.

«Αυτό το πραγματικά μοναδικό όπλο θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων μας δυνάμεων, θα εγγυηθεί αξιόπιστα την ασφάλεια της Ρωσίας από εξωτερικές απειλές και θα υποχρεώσει να το ξανασκεφθούν εκείνοι που μέσα από την απροκάλυπτη επιθετική τους ρητορική προσπαθούν να απειλήσουν την χώρα μας» είπε ο Πούτιν.

Ο Sarmat είναι ένας νέος βαρέως τύπου διηπειρωτικός πύραυλος τον οποίο η Ρωσία προτίθεται να αναπτύξει και να φέρει 10 ή περισσότερες κεφαλές ο καθένας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του αμερικανικού Κογκρέσου (U.S. Congressional Research Service).

Ο πύραυλος αυτός αναπτύσσονταν επί χρόνια και οι δοκιμαστική εκτόξευση του δεν αποτελεί έκπληξη για την Δύση, αλλά γίνεται σε μια στιγμή ακραίων γεωπολιτικών εντάσεων κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

