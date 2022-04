Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Κορκίδης: η αύξηση είναι το καλύτερο δώρο του Πάσχα

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ για τον αντίκτυπο των αποφάσεων σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σε δήλωση του Προέδρου του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αναφέρονται τα εξής:

«Η απόφαση του πρωθυπουργού να επισπεύσει την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου κατά 50 ευρώ από τα 663 στα 713 ευρώ σε 650.000 εργαζόμενους, έχει θετικό αντίκτυπο σε 24 επιδόματα και μέσω του επιδόματος τριετίας σε 2,27 εκατ. μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Εκτιμάται πως κάθε αύξηση 1% του κατώτατου μισθού οδηγεί σε αύξηση του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης στις επιχειρήσεις κατά 0,44%. Άρα η νέα αύξηση 7,5% του κατώτατου μισθού μεσοσταθμικά επιβαρύνει κατά 3,3% τις 342.000 επιχειρήσεις που είναι εργοδότες, εκ των οποίων το 88,5% δηλαδή οι 258.000 είναι ΜμΕ με 1-10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ η μηνιαία μισθοδοσία μετά την πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού 2% την 1/1/22 κατά μέσο όρο μικτών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στα 2,47 δις ευρώ, που σημαίνει πως το εισόδημα των μισθωτών θα αυξηθεί στα 2,55 δις ευρώ μηνιαίως.

Η οικονομία ως γνωστόν είναι κυκλική και εκ των πραγμάτων καθίσταται αναγκαία για την αγορά η παροχή ρευστότητας σε μία χρονική συγκυρία όπου οι πληθωριστικές πιέσεις εξ αιτίας του ενεργειακού κόστους, αλλά και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας πιέζουν «ασφυκτικά» το οικογενειακό εισόδημα απειλώντας να εξαντλήσουν και τις τελευταίες δυνάμεις της αγοράς που αντιστέκεται.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα απέναντι στις τρεις βασικές αιτίες του πληθωρισμού, που είναι οι αυξήσεις ενέργειας, μεταφορών και εμπορευμάτων, καλείται να χρησιμοποιήσει αντίστοιχα τρία εθνικά «αντίμετρα άμυνας», που είναι οι επιδοτήσεις λογαριασμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και η αύξηση των μισθών. Το συνολικό κόστος του δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται στα 1,2 δις ευρώ, με τις συνολικές μικτές αποδοχές των ασφαλισμένων μισθωτών να ανέρχονται στο 1 δισ. ευρώ, ενώ οι τελικές καθαρές αποδοχές να κυμαίνονται κοντά στα 900 εκατ. ευρώ.

Ο εργοδότες παρά τις μεγάλες δυσκολίες στη καταβολή του, ποτέ δεν θεώρησαν το δώρο του Πάσχα, «δώρον-άδωρον», αφού τονώνει την εορταστική κίνηση και όπως πάντα κάθε επιπλέον αμοιβή επιστρέφει πολλαπλασιαστικά στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για την ελεγχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που δεν ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό και που ίσως είναι το καλύτερο δώρο για όλους τους μισθωτούς το φετινό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε εργοδότες και εργαζόμενους!».

