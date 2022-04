Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Πέθανε 19χρονη λεχώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της ανεμβολίαστης λεχώνας από κορονοϊό. Τιτάνιος αγώνας των γιατρών για το έμβρυο που ήρθε πρόωρα στην ζωή.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση πως μία 19χρονη λεχώνα έχασε την ζωή της από κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα ήταν ανεμβολίαστη και δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Νόσησε από κορονοϊό και παρέμεινε διασωληνωμένη για δύο ολόκληρους μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου “Αττικόν”.

Στην 32η εβδομάδα της κύησης οι γιατροί της πήραν το παιδί με καισαρική τομή και το βρέφος είναι υγιέστατο. Δυστυχώς όμως η μητέρα του, μετά από σκληρή μάχη, άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή.

Ειδήσεις σήμερα:

21η Απριλίου 1967: η ημέρα που η Ελλάδα “μπήκε στον γύψο”

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Παυλάκης: ο αδενοϊός 41 και το χειρότερο σενάριο

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Θρίλερ με κύκλωμα “loverboys”