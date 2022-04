Κοινωνία

Ελευσίνα: Παιδί έπεσε σε φωταγωγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βουτιά" στο κενό για ανήλικό αγόρι. Επί τόπου πυροσβεστική, ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ύστερα από ατύχημα που είχε ένας ανήλικος στην Ελευσίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε σε φωταγωγό διπλοκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Μεσολογγίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. από την 1η ΕΜΑΚ για την ανάσυρση του ανήλικου. Εν συνεχεία, το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ανήλικου από φωταγωγό διπλοκατοικίας επί της οδού Μεσολογγίου στο δήμο Ελευσίνας Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και η Ο.Ο.Ε.Δ. από την 1η ΕΜΑΚ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

21η Απριλίου 1967: η ημέρα που η Ελλάδα “μπήκε στον γύψο”

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Παυλάκης: ο αδενοϊός 41 και το χειρότερο σενάριο

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Θρίλερ με κύκλωμα “loverboys”