Περιστέρι - εξαφάνιση 15χρονης: Που εντοπίστηκε το κορίτσι

Για την εξαφάνισή της είχε σημάνει συναγερμός. Που εντοπίστηκε το κορίτσι.

Εντοπίστηκε, το μεσημέρι τη ς Μεγάλης Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας, η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί προχθές, Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου, από το Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κοπέλα που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, είναι καλά στην υγεία της.

Σημειώνεται, ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μόλις ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT.

Ανέφερε μάλιστα, το Χαμόγελο του Παιδιού, ότι «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ασφάλεια της ανήλικης βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει".

«Στις 21/04/2022, μεσημεριανές ώρες, βρέθηκε η Φωτεινή Γιαννοπούλου, 15 ετών η οποία είχε εξαφανιστεί στις 19/04/2022 από την περιοχή του Περιστερίου και είναι καλά στην υγεία της. Οι συνθήκες εξαφάνισης, της ανήλικης, διερευνώνται από τις Aρμόδιες Aρχές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Φωτεινή Γιαννοπούλου και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση από τον Σύλλογο.

Γιαννόπουλος: Επικίνδυνη εξαφάνιση – Γνωστοί στο εξωτερικό τα loverboys

Nεότερες πληροφορίες ανέφεραν σήμερα ότι η κοπέλα ενδεχομένως να έχει παρασυρθεί από κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, τους λεγόμενους «lover boys», όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος σε συνέντευξή του χθες βράδυ.

«Υποτίθεται ότι έφυγε με τη θέλησή της. Αυτό είναι σχετικό βέβαια. Είναι με κάποιους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι γενικότερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξέρουμε ότι αυτά τα κυκλώματα χρησιμοποιούν νέους για διάφορους λόγους. Να πούμε σε αυτούς τους κυρίους ότι θα τη βρούμε, γιατί έχουν δημιουργήσει προβλήματα και σε άλλα παιδιά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «την πήραν δύο κυρίες και υποτίθεται ότι έχει γνωρίσει κάποιον. Δεν πήγε με το ζόρι. Έφυγε με τη θέλησή της. Της έδωσαν διάφορες υποσχέσεις όπως αγάπη και ό,τι άλλο θέλει ένα παιδί».

«Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Είναι γνωστοί, στο εξωτερικό λέγονται lover boys, που πωλούν έρωτα και αγάπη», συνέχισε.

Τι είναι τα loverboys

Τα loverboys είναι έμποροι ανθρώπων που συνήθως λειτουργούν προσπαθώντας να κάνουν νεαρά κορίτσια ή αγόρια να τους ερωτευτούν. Μερικές φορές χειραγωγούν τους νέους με άλλους τρόπους. Μόλις έχουν τα θύματα υπό την επιρροή τους, τα εκμεταλλεύονται, για παράδειγμα στη βιομηχανία του σεξ.

Παραδοσιακά ένα lover boy σαγηνεύει νεαρά, ευάλωτα κορίτσια και αγόρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά αργότερα. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Στις μέρες μας τα loverboys απειλούν τα θύματά τους, χρησιμοποιώντας συχνά εκβιασμό και βία.

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο σε αυτό το φαινόμενο. Για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στα loverboys τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα θύματά τους και να συλλέξουν πληροφορίες γι’ αυτά.΄

