Πολιτική

Μητσοτάκης – Μπάιντεν: “Κλείδωσε” η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δυο ηγετών. Ποια θέματα είναι στην ατζέντα.

Στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί στις 16 Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σε δήλωσή της τόνισε ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ είναι «μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η ισχυρή διμερής σχέση των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, και το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε το ταξίδι του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Στις 16 Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν », αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, τονίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν τον στενό συντονισμό ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση της Τζεν Ψάκι για την συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν:

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου 2022. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού παρέχει την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την ισχυρή διμερή μας συνεργασία και να γιορτάσουμε τα 201 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες με τους Συμμάχους και τους εταίρους για την υποστήριξη του λαού της Ουκρανίας και την επιβολή οικονομικού κόστους στη Ρωσία για την απρόκλητη επιθετικότητά της. Θα συζητήσουν τη στενή μας συνεργασία σε παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς και των κοινών μας στόχων για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Θα γιορτάσουν επίσης την ιστορία, τις δημοκρατικές αξίες και τους εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς που έχουν ενώσει τους λαούς και τις χώρες μας για γενιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Βούλα - Τραμ: Συλλήψεις για βανδαλισμό σε συρμό

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τη ρεβάνς