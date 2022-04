Κόσμος

Μαριούπολη: η κατάληψη, ο Πούτιν και η εντολή για την “Αζοφστάλ”

Ποια εντολή έδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος στα στρατεύματα που πολιορκούν το εργοστάσιο, όπου βρίσκονται άμαχοι και στρατιώτες. Τι του μετέφερε ο Σοϊγκού για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε η επιχείρηση εισβολής στο εργοστάσιο "Αζοφστάλ" να ματαιωθεί, ενώ έδωσε οδηγίες να «μπλοκαριστούν» οι εγκαταστάσεις, ώστε, όπως είπε, «να μην περνάει ούτε μύγα».

Είπε ακόμη ότι η Ρωσία εγγυάται για τη ζωή των Ουκρανών στρατιωτών που θα εγκαταλείψουν το εργοστάσιο, σημειώνοντας ότι θα «τους μεταχειριστούμε με σεβασμό».

Σοϊγκού σε Πούτιν: Έχουμε καταλάβει τη Μαριούπολη

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει η Μαριούπολη.

O ίδιος υποστήριξε πως περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν στο πολιορκούμενο εργοστάσιο Azovstal, ενώ, όπως ισχυρίζεται, πάνω από 1.400 έχουν παραδοθεί. Παράλληλα, ανέφερε πως η Ρωσία έχει επιτρέψει την εκκένωση περισσότερων από 142.000 αμάχων.

Νωρίτερα, ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεμήνυσε ότι η αχανής εγκατάσταση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (σημ: ο τελευταίος θύλακας ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα), θα καταληφθεί εντός της ημέρας.

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο Καντίροφ. Δυνάμεις της Τσετσενίας συμμετέχουν σε αυτή που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο Ραμζάν Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, λέει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του στην επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Κραματόρσκ

Μονάδες του ρωσικού στρατού προωθούνται από χώρους συγκέντρωσης στο Ντονμπάς προς την Κραματόρσκ, η οποία συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς με ρουκέτες, αναφέρει συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο του βρετανικού στρατού για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δραστηριότητα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζει παράλληλα να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, καθώς επιδιώκει να προσφέρει υποστήριξη εκ του σύνεγγυς στις χερσαίες επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία και να καταστρέψει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, κατά τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

«Η Ρωσία πιθανόν επιθυμεί να δείξει πως κατήγαγε σημαντικές επιτυχίες ενόψει του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας της Νίκης την 9η Μαΐου. Αυτό ίσως επηρεάσει το πόσο γρήγορα και σθεναρά (οι ρωσικές δυνάμεις) θα προσπαθήσουν να διεξαγάγουν επιχειρήσεις», προστίθεται από το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Αναχώρησαν 4 λεωφορεία με άμαχο πληθυσμό

Τέσσερα λεωφορεία που απομακρύνουν αμάχους κατάφεραν να αναχωρήσουν από τη Μαριούπολη, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Οι απομακρύνσεις αμάχων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, γίνονται την ώρα που η πόλη δείχνει να βρίσκεται στα πρόθυρα να περάσει στον έλεγχο των Ρώσων, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες πολιορκίας.

199 Ουκρανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (20/4/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 199 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 46 ανήλικοι. Αναλυτικά:

Από τον Προμαχώνα: 73

Από Ευζώνους: 23

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 51

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 47 και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 5.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 21.429 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 6.054 ανήλικοι.

