Ουκρανία - Μαριούπολη: “Θέμα χρόνου η κατάληψη της Αζοφστάλ”

Κρίσιμες ώρες για τους εκατοντάδες άμαχους που βρίσκονται στο εργοστάσιο. Τι δηλώνει ο ηγέτης των Τσετσένων. Μετακινήσεις στρατευμάτων και στόχοι ενόψει της 9ης Μαΐου.

(εικόνα αρχείου)

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεμήνυσε ότι η αχανής εγκατάσταση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (σημ: ο τελευταίος θύλακας ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα), θα καταληφθεί εντός της ημέρας.

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο Καντίροφ.

Δυνάμεις της Τσετσενίας συμμετέχουν σε αυτή που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο Ραμζάν Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, λέει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του στην επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Κραματόρσκ

Μονάδες του ρωσικού στρατού προωθούνται από χώρους συγκέντρωσης στο Ντονμπάς προς την Κραματόρσκ, η οποία συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς με ρουκέτες, αναφέρει συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο του βρετανικού στρατού για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δραστηριότητα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζει παράλληλα να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, καθώς επιδιώκει να προσφέρει υποστήριξη εκ του σύνεγγυς στις χερσαίες επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία και να καταστρέψει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, κατά τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

«Η Ρωσία πιθανόν επιθυμεί να δείξει πως κατήγαγε σημαντικές επιτυχίες ενόψει του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας της Νίκης την 9η Μαΐου. Αυτό ίσως επηρεάσει το πόσο γρήγορα και σθεναρά (οι ρωσικές δυνάμεις) θα προσπαθήσουν να διεξαγάγουν επιχειρήσεις», προστίθεται από το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

«Νίκη έστω συμβολικού χαρακτήρα, ενόψει της 9ης Μαΐου, επιδιώκει η Ρωσία»

Τουλάχιστον μια συμβολική νίκη επί της Ουκρανίας έως την 9η Μαΐου, ημέρα της επετείου της νίκης της Ρωσίας επί των Ναζί, επιδιώκει ο νέος ανώτατος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, γνωστός ως «ο σφαγέας της Συρίας», αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider επικαλούμενος εμπιστευτικό έγγραφο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο Ντβορνίκοφ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο δυσανάλογη βία προκειμένου να καταγάγει έστω συμβολικής σημασίας νίκη επί του ουκρανικού εδάφους έως την φετινή επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί των Ναζί, την 9η Μαΐου.

Προστίθεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει θέσει την επέτειο ως ορόσημο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ο στρατός να υφίσταται μεγάλη πολιτική πίεση.

Στο εμπιστευτικό έγγραφο του ΝΑΤΟ, που φέρει ημερομηνία 14η Απριλίου, διατυπώνεται η προειδοποίηση για χρήση ακόμη μεγαλύτερης βίας προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι, αναφέροντας «ο Ντβορνίκοφ περιμένει να πετύχει αυτούς τους στόχους γρήγορα και αποφασιστικά χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να φέρει τη νίκη που απαιτεί ο πρόεδρος Πούτιν, εγκαίρως για την ομιλία του στην Ημέρα της Νίκης, την 9η Μαΐου».

Επί προεδρίας Πούτιν, η συγκεκριμένη επέτειος έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες για τη Ρωσία. Τιμάται με μεγαλειώδεις στρατιωτικές παρελάσεις, ενώ βετεράνοι του πολέμου τιμώνται από τον Ρώσο πρόεδρο προσωπικά.

Το εμπιστευτικό έγγραφο της συμμαχίας αναφέρει ακόμη ότι ειδικά στην περιοχή του Ντονμπάς και γύρω από το λιμάνι της Μαριούπολης αναμένεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων περαιτέρω αύξηση των επιχειρήσεων – αν και το ΝΑΤΟ δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σημαντική αύξηση στην αποτελεσματικότητα των μαχών.

Στρατηγικός στόχος του Ρώσου προέδρου, πάντα σύμφωνα με το έγγραφο, είναι η καταστροφή των οικονομικών υποδομών της Ουκρανίας. Θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο προκειμένου να αποτρέψει τον «δυτικοποίηση» της Ουκρανίας, και να πετύχει τη συνθηκολόγησή της. Τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται οι πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον αμάχων, προστίθεται στο δημοσίευμα του Business Insider.

Το 80% του Λουγκάνσκ είναι υπό ρωσικό έλεγχο

Μονάδες του ρωσικού στρατού ελέγχουν πλέον το 80% της περιφέρειας Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο περιφερειάρχης Σερχίι Χαϊντάι μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινότητες Ρουμπίζνε και Ποπάσνα έχουν πέσει «εν μέρει» στα χέρια του ρωσικού στρατού, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες εβδομάδες. Οι βομβαρδισμοί έχουν κλιμακωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Όταν άρχιζε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου, οι αυτονομιστές της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ έλεγχαν γύρω στο 30% του εδάφους της. Στην περιοχή απομένουν περίπου 70.000 κάτοικοι, κατά τον περιφερειάρχη Χαϊντάι. Εάν κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα των ορθοδόξων την Κυριακή, σημείωσε ο ίδιος, θα αξιοποιηθεί όσο περισσότερο είναι δυνατόν για την απομάκρυνση αμάχων και τη διανομή βοήθειας.

«Η έφοδος της Ρωσίας στο Ντονμπάς δεν έχει αρχίσει ακόμη»

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ντανίλοφ, δήλωσε ότι η αναμενόμενη ευρείας κλίμακας έφοδος της Ρωσίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας δεν έχει αρχίσει ακόμη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την έναρξή της «μάχης για το Ντονμπάς» τη Δευτέρα.

Επιθέσεις πράγματι καταγράφονται σε όλες τις γραμμές των μετώπων στο Ντανιέτσκ, το Λουγκάνσκ και το Χάρκοβο από το πρωί της Τρίτης, είπε ο κ. Ντανίλοφ στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε σε ουκρανικό ραδιοφωνικό σταθμό χθες Τετάρτη, όμως είναι πιθανόν «δοκιμαστικές».

Ο ίδιος είπε πως η Μόσχα πιθανόν θα συνεχίσει τη συγκέντρωση δυνάμεων, εφοδίων και εφεδρειών τις επόμενες δύο ως τέσσερις εβδομάδες.

Ο κ. Ντανίλοφ προειδοποίησε εξάλλου εναντίον της σκέψης ότι η μάχη για το Ντονμπάς θα είναι η τελευταία και αποφασιστική σε αυτόν τον πόλεμο. «Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος, μπορεί να έχουμε πολλά και διάφορα πράγματα μπροστά μας», δήλωσε ο αξιωματούχος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Ζελένσκι: πλέον οι σύμμαχοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις ανάγκες για οπλισμό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του για το ότι οι σύμμαχοι και εταίροι της χώρας του «αρχίζουν» να κατανοούν τις ανάγκες της για όπλα, μετά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του Κιέβου για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

«Μπορώ να πω με μεγάλη ικανοποίηση, και με συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι οι εταίροι μας άρχισαν να καταλαβαίνουν καλύτερα τις ανάγκες μας. Να καταλαβαίνουν τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Και πότε το χρειαζόμαστε. Όχι σε εβδομάδες, όχι σε έναν μήνα. Άμεσα. Τώρα αμέσως, διότι η Ρωσία αρχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο Κίεβο, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είπε πως τα χρονοδιαγράμματα για την άφιξη των όπλων «έγιναν πιο σαφή» και πρόσθεσε ότι η Δύση επιδεικνύει «θερμότερη συμπεριφορά» έναντι του Κιέβου, αξιώνοντας ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει καθυστερήσεις στις παραδόσεις και να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Γερμανία δεν είναι ακόμα έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, στηλίτευσε ο κ. Ζελένσκι, επικρίνοντας για άλλη μια φορά το Βερολίνο.

Ο κ. Ζελένσκι είπε στο διάγγελμά του ότι η κατάσταση στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της Ουκρανία παραμένει «πολύ σοβαρή».

H Ουκρανία κατηγορεί τον Ερυθρό Σταυρό ως “συνεργό” της Ρωσίας

Ουκρανή αξιωματούχος κατηγόρησε την Τετάρτη την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ότι δεν συνεργάζεται με τη χώρα της για να εξακριβωθεί η τύχη Ουκρανών προσφύγων στη Ρωσία, για «συνέργεια στους εκτοπισμούς», πράγμα που διέψευσε κατηγορηματικά η ΔΕΕΣ.

«Η ΔΕΕΣ δεν εκπληρώνει την αποστολή της» όσον αφορά τους πρόσφυγες που μεταφέρονται, παρά τη θέλησή τους και διά της βίας στη Ρωσία από τα ρωσικά στρατεύματα, όπως είπε η Λιουντμίλα Ντενισόβα, Επίτροπος αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

«Υποψιάζομαι πως είναι συνεργός της Ρωσίας. Έχει περάσει ένας μήνες που προσπαθώ να δω τον πρόεδρο της ΔΕΕΣ για να συζητήσω μαζί του τον εκτοπισμό πολιτών μας στη Ρωσία. Προσπαθώ να το κάνω αφότου ο πρόεδρος της ΔΕΕΣ είπε πως θα ανοίξει αντιπροσωπεία στο Ροστόφ στον Ντον (σ.σ. πόλη στη νότια Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία) και θα ενθαρρύνει την υποδοχή Ουκρανών στο έδαφος του κράτους-επιτιθέμενου», δήλωσε μετά από την συνάντησή της με αξιωματούχο της ουκρανικής επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

«Σήμερα συναντήθηκα με τον αντιπρόσωπο του ουκρανικού βραχίονα του Ερυθρού Σταυρού στον οποίο έγραψα 120 επιστολές για το θέμα της αναζήτησης των πολιτών μας. Δεν έλαβα καμιά απάντηση», πρόσθεσε κι επικαλέστηκε αριθμούς του ΟΗΕ, κατά τους οποίους βρίσκονται στη Ρωσία 550.000 Ουκρανοί πρόσφυγες, ανάμεσά τους 121.000 παιδιά, αναρωτώμενη «πού βρίσκονται; Σε στρατόπεδα; Δεν προσωρινές εστίες; Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τους οδήγησαν στην Ρωσία».

Η κ. Ντενισόβα τόνισε ακόμη πως ζήτησε από τη Ρωσίδα ομόλογό της Τατιάνα Μασκαλκόβα να της στείλει καταλόγους με τα ονόματα των Ουκρανών προσφύγων στη Ρωσία, προκειμένου το Κίεβο να συνεργαστεί με τη ΔΕΕΣ για τον επαναπατρισμό τους: «Ουδεμία απάντηση από την πλευρά της και από την πλευρά της ΔΕΕΣ».

Ερωτηθείσα για τις δηλώσεις της ουκρανής αξιωματούχου από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ΔΕΕΣ «απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις ψευδείς κατηγορίες», επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως «δεν κάνει εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς» και θύμισε ότι «διευκόλυνε την οικειοθελή διέλευση αμάχων και τραυματιών, με κάθε ασφάλεια» προς διάφορες ουκρανικές πόλεις.

Επιβεβαίωσε ότι «εξέτασε το ενδεχόμενο να ανοίξει γραφείο στο Ροστόφ στον Ντον», προκειμένου «να ανακουφίσει τα δεινά ανθρώπων που πλήττονται από την ένοπλη σύρραξη».

«Η διεξαγωγή διαλόγου με όλα τα μέρη σ’ έναν πόλεμο είναι απαραίτητη, για να έχουμε πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους που πλήττονται και προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για τις ομάδες μας που παρέχουν αρωγή ζωτικής σημασίας», τόνισε η ΔΕΕΣ.

Η οργάνωση διαβεβαίωσε ότι χθες είχε «θετική και εποικοδομητική» συνάντηση με την Ουκρανή αξιωματούχο και ότι έδωσε στην κυρία Ντενισόβα «απαντήσεις στις ανησυχίες των αρχών για τα ζητήματα αυτά διμερώς και εμπιστευτικά».

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγορούν συχνά τον ρωσικό στρατό πως οδηγεί διά της βίας, παρά τη θέλησή τους, άμαχους στη Ρωσία.

