Πόλεμος στην Ουκρανία: το κόστος των ζημιών και της ανοικοδόμησης

Οι καταστροφές σε κτήρια και υποδομές υπολογίζονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσα χρειάζονται κάθε μήνα

Οι καταστροφές που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα κτήρια και υποδομές της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή υπολογίζονται σε περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό το κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας.

Μιλώντας σε συνέδριο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, ο Μάλπας ανέφερε ότι η πρώιμη εκτίμηση του κόστους για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών δεν περιλαμβάνει τον διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στη χώρα.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται, επομένως το κόστος θα αυξηθεί», σημείωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ζελένσκι: 7 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα για να αντισταθμιστούν οι απώλειες του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται 7 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα για να αντισταθμίσει τις οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από τη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας διαδικτυακά στο φόρουμ της Παγκόσμιας Τράπεζας, τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να αποκλείσει αμέσως τη Ρωσία από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Προέτρεψε επίσης όλες τις χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας από τους Ρώσους εμποδίζει τις ουκρανικές εξαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμίχαλ είπε ότι το ΑΕΠ της χώρας μπορεί να υποχωρήσει σε ποσοστό άνω του 50% φέτος και είπε ότι μετά τον πόλεμο η χώρα θα χρειαστεί ένα σχέδιο ανάκαμψης παρόμοιο με το Σχέδιο Μάρσαλ που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σμίχαλ σημείωσε ότι είναι «κρίσιμης σημασίας» να επιβληθεί πλήρης αποκλεισμός στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας και να σταματήσουν οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων.

Όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή, είπε ότι φέτος αναμένεται ότι θα καλλιεργηθεί το 80% των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν πέρσι.

