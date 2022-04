Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ έστειλε “επιστολή φιλίας” στην Νότια Κορέα

Κάνοντας ένα “περίεργο” διάλειμμα από τις εντάσεις, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας απευθύνθηκε σε “φιλικό ύφος” στον ομόλογο του, ο οποίος απάντησε… αναλόγως.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο απερχόμενος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν αντάλλαξαν επιστολές, με τον ισχυρό άνδρα της Πιονγκγιάνγκ να ευχαριστεί τον ομόλογό του για τις ακούραστες προσπάθειές του να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του, το KCNA, με φόντο την ένταση που έχει φθάσει ξανά στα ύψη εξαιτίας των βορειοκορεατικών οπλικών δοκιμών.

Η ανταλλαγή των επιστολών αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της έντασης στις διμερείς σχέσεις μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ στο Ανόι το 2019. Φέτος η κατάσταση χειροτέρεψε, καθώς η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBMs) τον περασμένο μήνα, τερματίζοντας το μορατόριο που είχε κηρύξει μονομερώς το 2017.

Στην δική του επιστολή, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επανένωση, βάσει των κοινών ανακοινώσεων στις συνόδους τους το 2018, παρά τη «δύσκολη κατάσταση», κατά το KCNA.

Στην απάντησή του, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας τόνισε ότι εκείνες οι «ιστορικές» σύνοδοι έδωσαν στους λαούς των δύο κρατών «ελπίδα για το μέλλον», ενώ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι σχέσεις τους μπορούν να βελτιωθούν εάν συνεχίζουν να καταβάλλονται «άοκνες προσπάθειες» προς τον σκοπό αυτό.

«Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν εκτίμησε τους κόπους και τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μουν Τζε-ιν (...) ως τις τελευταίες ημέρες της θητείας του», σημείωσε το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, χαρακτηρίζοντας τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν «έκφραση της βαθιάς εμπιστοσύνης» των δύο ηγετών.

Ο ηγέτης της Νότιας Κορέας έθεσε εξαρχής στο επίκεντρο της προεδρίας του τη βελτίωση των διακορεατικών σχέσεων. Συνέβαλε στις άνευ προηγουμένου συναντήσεις του Κιμ Γιόνγκ Ουν και του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018 και το 2019. Στις τρεις συνόδους των προέδρων της Βόρειας και της Νότιας Κορέας το 2018, ανταλλάχθηκαν υποσχέσεις για ειρήνη και συμφιλίωση· όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Η Πιονγκγιάνγκ έφθασε στο σημείο να απειλήσει πως θα κατεδαφίσει υποδομές που είχαν οικοδομηθεί από νοτιοκορεατικές βιομηχανίες στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών οικονομικού χαρακτήρα.

Οι δύο ηγέτες κατέβαλαν εκ νέου προσπάθειες να βελτιώσουν τα πράγματα, ανταλλάσοντας επανειλημμένα επιστολές πέρυσι. Όμως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος. Η Πιονγκγιάνγκ κατόπιν επέκρινε με σφοδρότητα τα «δύο μέτρα και τα δύο σταθμά» της Σεούλ όσον αφορά τα προγράμματα στρατιωτικού εξοπλισμού της.

Η ένταση δεν αποκλείεται να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το προσεχές διάστημα, καθώς εκφράζονται φόβοι πως η Πιονγκγιάνγκ ίσως ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας άρχισαν εξάλλου αυτή την εβδομάδα τα ετήσια κοινά στρατιωτικά τους γυμνάσια, τα οποία η Βόρεια Κορέα καταδικάζει πάγια χαρακτηρίζοντάς τα πρόβες πολέμου.

