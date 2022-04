Οικονομία

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποια διαδικασία ορίζεται, σύμφωνα με το ΦΕΚ. Απαραίτητη η επικαιροποίηση στοιχείων. Έλεγχοι για ασφάλιση οχήματος και τέλη κυκλοφορίας.

Την Τρίτη του Πάσχα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτησεις που δικαιούνται να υποβάλουν 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, ώστε να λάβουν το επίδομα βενζίνης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ η καταβολή θα πραγματοποιείται ανάλογα με το ΑΦΜ του δικαιούχου και η πρόσβαση θα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Μετά από την υποβολή αιτήσεων θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα (ασφάλεια ιχ, τέλη κυκλοφορίας) και τον οδηγό (εισόδημα κλπ).

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1

27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3

28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5,

29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7,

30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9.

Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δύο τρόπους προκειμένου να λάβουν την επιδότηση: μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικής κάρτας καυσίμων ώστε να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό που έχει πιστωθεί στα πρατήρια καυσίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι από τους δικαιούχους επιλέξουν smartphone για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας, θα έχουν επιπλέον επιδότηση ύψους 5 ευρώ. μέσω κατάθεσης του ποσού που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Τα ποσά τα οποία θα πιστωθούν στους δικαιούχους ανέρχονται σε: 30-35 ευρώ για τις μοτοσικλέτες στην ηπειρωτική χώρα και

35-40 ευρώ για τους κατόχους μοτοσυκλετών στα νησιά

40-45 ευρώ για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα και

50-55 ευρώ για τα αυτοκίνητα στα νησιά. Το επίδομα καυσίμων το δικαιούται κάθε φυσικό πρόσωπο και ελεύθερος επαγγελματίας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Η επιδότηση αφορά την κάλυψη του κόστους για κατανάλωση καυσίμων για το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου. Το επίδομα πρέπει να αξιοποιηθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2022. Αλλιώς το δικαίωμα ή τυχόν υπόλοιπο στην κάρτα, χάνεται. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη «ενίσχυση» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.



Το πληρες κειμενο του ΦΕΚ:

Άρθρο 1

Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022, κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό οικονομικής ενίσχυσης προς το σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Ειδικότερα για τους μήνες του προηγούμενου εδαφίου η πίστωση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά: Πενήντα (50) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών- μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Νήσο Αμ-μουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σαράντα (40) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, τριάντα πέντε (35) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών -μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τριάντα (30) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες μο-τοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. 2. Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας- μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας. 3. Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποί-ησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Ο αιτών συμπληρώνει και επι-καιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. 4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής αντλεί πληροφορίες για το όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο και τον ιδιοκτήτη του με την χρήση των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών: α) Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου από την Α.Α.Δ.Ε., β) Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας από την Α.Α.Δ.Ε., γ) Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης), δ) Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων από την Α.Α.Δ.Ε, για τον έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος, μοτοσικλέτας-μοτοποδηλάτου, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και τον έλεγχο του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος. Οι παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184). 5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό, περιορίζονται δε στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι οι περ. γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται. 6. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η ΚτΠ Μ.Α.Ε. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ), τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτόν καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Πότε γίνονται αιτήσεις ανά ΑΦΜ - Άρθρο 2 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής: 26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1 27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3 28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5, 29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7, 30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9. Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων. Άρθρο 3 Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του άρθρου 1 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στον δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 είτε α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139), αντίστοιχα, είτε β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του. Άρθρο 4 Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα 1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, δύναται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε το σχετικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται ειδικά για το σκοπό του του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139), αντίστοιχα. 2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου- δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). 3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν. 4. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο. 5. Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του. 6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του. 7. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. 8. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ. 9. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών. Άρθρο 5 Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό 1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, δύνα-ται να αιτείται την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 1 σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του. 2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποί-ησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). 3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, συμπληρώνει τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του και αιτείται την πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό αυτόν. 4. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο. Άρθρο 6 Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό από τα Κ.Ε.Π. 1. Η περιγραφόμενη στα άρθρα 4 και 5 διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου- δικαιούχου, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 2. 2. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β' 4798. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα: α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου, επιβεβαιώνοντας ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας του ή συνιδιοκτησίας του, ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώ-τριας εταιρείας, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού για είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος φυσικού προσώπου), το οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο. 3. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου. Άρθρο 7 Διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής ενίσχυσης 1. Μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., προκειμένου να αποδοθεί, εν τέλει, στο Ελληνικό Δημόσιο. 2. Η περαιτέρω αναζήτηση των ανωτέρω ποσών από τον δικαιούχο αποκλείεται. Άρθρο 8 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 εκκινεί την 26.4.2022. 