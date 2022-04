Κοινωνία

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Τρεις συλλήψεις μετά την έρευνα

Τι αναφέρει η Αστυνομία για τις εξετάσεις που έγιναν στο κορίτσι και για την εμπλοκή των συλληφθέντων στην υπόθεση που σήμανε “συναγερμό” και στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες εξαφάνισης της ανήλικης από το Περιστέρι, που κινητοποίησε τις Αρχές, μετά και από την επιμονή του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο επικεφαλής του Συλλόγου, Κώστας Γιαννόπουλος, έκανε από την αρχή λόγο για κύκλωμα που προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την ανήλικη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν τρία άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου, καθώς εμπλέκονται στην υπόθεση εξαφάνισης ανήλικης την 19-04-2022.

Πιο αναλυτικά, μεσημβρινές ώρες χθες, Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο μεθοδικών και επισταμένων ερευνών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ανευρέθη στο κέντρο της Αθήνας η ανήλικη για την οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση την 19-04-2022.

Η ανήλικη διεκομίσθη με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε δημόσιο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, όπου και παρέμεινε νοσηλευόμενη, ενώ παράλληλα εξετάστηκε και από ιατροδικαστή.

Με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, εξέτασαν σχετικά την ανήλικη και προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω ατόμων στην υπόθεση, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Γιαννόπουλος: Επικίνδυνη εξαφάνιση – Γνωστοί στο εξωτερικό τα loverboys

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος είχε κάνει απο την πρώτη στιγμή δημόσια έκκληση για την 15χρονη που είχε εξαφανιστεί. Zήτησε να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν κάτι γιατί, όπως τόνισε, η ανήλικη έχει μπλέξει με ένα επικίνδυνο κύκλωμα, με τα άτομα που το αποτελούν να είναι γνωστά στο εξωτερικό ως «lover boys».

«Είναι μια επικίνδυνη εξαφάνιση και το λέω γιατί συνήθως δεν βγάζουμε εντολή, αλλά βγαίνει με απόφαση εισαγγελέα. Υποτίθεται ότι έφυγε με την θέληση της, είναι σχετικό όμως. Είναι με κάποιος που είναι επικίνδυνοι. Ξέρουμε ότι αυτά τα κυκλώματα χρησιμοποιούν νέος για διάφορους λόγους. Δεν πήγε με το ζόρι. Έφυγε με την “θέληση” της. Της έδωσαν διάφορες υποσχέσεις όπως αγάπη και ό,τι άλλο θέλει ένα παιδί. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο, γιατί στο παρελθόν έχουμε χάσει παιδιά από αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστοί, στο εξωτερικό λέγονται “lover boys”, που πωλούν έρωτα και αγάπη».

Τι είναι τα loverboys

Τα loverboys είναι έμποροι ανθρώπων που συνήθως λειτουργούν προσπαθώντας να κάνουν νεαρά κορίτσια ή αγόρια να τους ερωτευτούν. Μερικές φορές χειραγωγούν τους νέους με άλλους τρόπους. Μόλις έχουν τα θύματα υπό την επιρροή τους, τα εκμεταλλεύονται, για παράδειγμα στη βιομηχανία του σεξ.

Παραδοσιακά ένα lover boy σαγηνεύει νεαρά, ευάλωτα κορίτσια και αγόρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά αργότερα. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Στις μέρες μας τα loverboys απειλούν τα θύματά τους, χρησιμοποιώντας συχνά εκβιασμό και βία.

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο σε αυτό το φαινόμενο. Για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στα loverboys τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα θύματά τους και να συλλέξουν πληροφορίες γι’ αυτά.

