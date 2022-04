Κοινωνία

Φιλοθέη: Ανήλικοι έβγαλαν μαχαίρι και λήστεψαν άλλους ανηλίκους

Τον τρόμο έζησαν δύο ανήλικοι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, στην Φιλοθέη.







Συνεχίζει να καλπάζει η εγκληματικότητα, αυξάνοντας τα ποσοστά της και μεταξύ ανήλικων δραστών αλλά και θυμάτων.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης γύρω στις 10 το βράδυ στην Φιλοθέη, τρεις άλλοι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών επιτέθηκαν με την απειλή μαχαιριού σε άλλους ανήλικους με σκοπό να τους κλέψουν προσωπικά τους αντικείμενα.

Οι τρεις ανήλικοι δράστες με την απειλή του μαχαιριού, κατάφεραν να τους αποσπάσουν τα τσαντάκια και τα κινητά τηλέφωνα που κρατούσαν.

Οι δύο ανήλικοι πήγαν αμέσως και ενημέρωσαν το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τους τρεις ανήλικους.

πηγή: newsit.gr

