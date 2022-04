Κόσμος

Ιταλία: Έκρηξη σε λεωφορείο με φυσικό αέριο (βίντεο)

Τρόμος και πανικός από την έκρηξη, που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το λεωφορείο.





Το ατύχημα συνέβη κοντά στην ιταλική πόλη Περούτζια, με ένα αστικό λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες.

Ξεκινώντας από τα θετικά, κανείς δεν έπαθε τίποτα, αφού δεν επέβαιναν επιβάτες και ο οδηγός βγήκε γρήγορα, αποφεύγοντας τις φλόγες.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ήταν αυτός που κάλεσε σε βοήθεια, αλλά λόγω της έκτασης της φωτιάς, όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη πολύ αργά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο με το λεωφορείο έγινε γρήγορα viral στο Facebook και στο Twitter. Μερικοί χρήστες δήλωσαν λανθασμένα ότι ήταν ηλεκτρικό ενώ άλλοι είπαν ότι είχε δεξαμενές υδρογόνου στην οροφή. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα Irisbus Iveco Cityclass με κανονικό κινητήρα εσωτερικής καύσης και δεξαμενές CNG τοποθετημένες στην οροφή.

Αυτή είναι η τυπική διάταξη τέτοιων οχημάτων με πολλά από αυτά να εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τα λεωφορεία που κινούνται με CNG χρησιμοποιούνται ως καθαρότερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά πετρελαιοκίνητα χωρίς τα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά την αυτονομία και τους μεγάλους χρόνους φόρτισης.

Το πως ξεκίνησε η φωτιά δεν το γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε πώς οι φλόγες έφτασαν στις δεξαμενές αερίου στην οροφή. Από ότι φαίνεται, οι βαλβίδες μείωσης πίεσης κάνουν τη δουλειά τους επιτρέποντας στο καύσιμο να καίει χωρίς να εκραγεί. Ωστόσο, εάν αυτό συνέβαινε σε ένα πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον, η φωτιά θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί στα γύρω οχήματα και τις εγκαταστάσεις.

Ένα δεύτερο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube δείχνει τι έμεινε από το λεωφορείο. Η θερμοκρασία ήταν τόσο υψηλή που έλιωσε την άσφαλτο γύρω από το όχημα και έκαψε τα διπλανά χωράφια.

πηγή: newsauto.gr

