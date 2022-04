Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηπατίτιδα σε παιδιά: πιθανό πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

“Συναγερμό” προκάλεσαν οι αναφορές παιδιάτρου για παιδί που εξέτασε. “Επί ποδός” τα Νοσοκομεία Παίδων. Τι διευκρινίζουν πηγές του Υπ. Υγείας.

Σε συναγερμό βρίσκεται η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, για τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά, που έχουν καταγραφεί ήδη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική.

Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί, ένας παιδίατρος επικοινώνησε με τους επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και ανέφερε πως ένα παιδί, το οποίο και παρακολουθεί, εμφανίζει συμπτώματα ηπατίτιδας. Ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιηθεί η ηλικία και η ακριβής κατάσταση της υγείας του.

Το πιθανό κρούσμα ελέγχεται για τον αδενοϊό, ο οποίος πιθανολογείται ότι ευθύνεται για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά, σε Βρετανία και ΗΠΑ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι κάτω των 10 ετών.

Πηγές του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι "δεν υπάρχει στη χώρα μας επιβεβαιωμένο από τον ΕΟΔΥ κρούσμα της ηπατίτιδας σε παιδιά που εμφανίζεται σε έξαρση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Όλοι οι φορείς της Υγειας έχουν ενημερωθεί εάν υπάρξει συμπτωματολογία σε παιδιά να έρχονται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και υπαρχει πλήρες επιχειρησιακό σχεδιο εάν χρειαστεί".

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, που μίλησε στην ΕΡΤ, είναι «πιθανόν να έχουμε κρούσμα ηπατίτιδας σε παιδί και στη χώρα μας».

Ο κ. Ζαούτης κάλεσε τα Νοσοκομεία Παίδων της χώρας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα με σκοπό υποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν πιθανά κρούσματα.

Σε εγρήγορηση καλεί τους γιατρούς ο ΕΟΔΥ

Στο μεταξύ μέσα από έγγραφο του ΕΟΔΥ, που έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, οι κλινικοί γιατροί καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να επαγρυπνούν για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών ηλικίας μικρότερων των 16 ετών, που παρουσιάζουν συμπτώματα ηπατίτιδας χωρίς σαφή αιτιολογία.



«Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και περιλαμβάνει οξεία ηπατίτιδα με αξιοσημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες, συχνά ίκτερο και γαστρεντερικά συμπτώματα (κυρίως εμετούς) που προηγούνται του ίκτερου. Η υποκείμενη αιτία της αύξησης, από τις αρχές του 2022, παραμένει επί του παρόντος άγνωστη», σημειώνει μεταξύ άλλων το έγγραφο του ΕΟΔΥ.



Ποια είναι τα συμπτώματα



Ικτερος Υπέρχρωση ούρων ή/και αποχρωματισμό κοπράνων Κνησμός Αρθραλγία/μυαλγία Πυρετός Ναυτία Εμετός ή κοιλιακό άλγος Λήθαργος ή απώλεια όρεξης Τρανσαμινάσες ορού > 500 IU/L