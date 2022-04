Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Παυλάκης: ο αδενοϊός 41 και το χειρότερο σενάριο

Τι λέει ο ερευνητής για τα περιστατικά που οδηγήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος και στον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων.

Σοβαρό θέμα» χαρακτήρισε την έξαρση ηπατίτιδας σε παιδιά στο εξωτερικό, ο Γιώργος Παυλάκης.

Ο ιατρός - ερευνητής στις ΗΠΑ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι τα δύο από τα συνολικά εννέα παιδιά που νόσησαν με ηπατίτιδα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, υπέστησαν καταστροφή στο συκώτι τους και χρειάστηκε να κάνουν μεταμόσχευση. Στην Αγγλία πρόσθεσε, τα κρούσματα κυμαίνονται από 70 έως 90.

Τα πρώτα δεδομένα «δείχνουν» έναν κοινό αδενοϊό που «δεν κάνει ηπατίτιδες»

«Χρειαζόμαστε χρόνο», πρόσθεσε ο ιατρός – ερευνητής μιλώντας για τις αιτίες της έξαρσης ηπατίτιδας.

Όπως είπε τα τελευταία δεδομένα, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, «δείχνουν» ότι μπορεί να ευθύνεται ένας κοινός αδενοϊός, ο αδενοϊός 41, ο οποίος «δεν κάνει ηπατίτιδες».

Εξήγησε ότι θα μπορούσε να είναι και τελείως τυχαίο αλλά λόγω της συχνότητας εμφάνισης του εν λόγω αδενοϊού στα παιδιά που νοσούν «δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην τύχη».

Ίσως ο κορονοϊός συμμετέχει έμμεσα, εξασθενίζοντας το ανοσοποιητικό των παιδιών

Το χειρότερο σενάριο, προσέθεσε, είναι ότι καθώς δυστυχώς πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν μολυνθεί και από κορονοϊό, ένα μεγάλο μέρος του ανοσοποιητικού τους είχε καταστραφεί καθιστώντας τα ευάλωτα.

«Μπορεί να συνδέεται. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ένα κακό σενάριο είναι ότι δυστυχώς ο κορωνοϊός συμμετέχει έμμεσα, οπότε μια κάποια άλλη ιική λοίμωξη που δεν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις τώρα μπορεί να έχει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το μόνο που σύμφωνα με τον κ. Παυλάκη είναι απόλυτα σαφές είναι ότι τα εμβόλια δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με την έξαρση της ηπατίτιδας.

«Πώς το ξέρουμε; Τα παιδιά αυτά είναι 1 - 2 χρονών, δεν είχαν εμβολιαστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο», τόνισε.

