Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: Τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι η οξεία ηπαττίτδα και ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς. Οι οδηγίες του ΠΟΥ.

Δεν έχει αναφερθεί αύξηση κρουσμάτων ηπατίτιδας στα παιδιά στη χώρα μας σύμφωνα με έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΕΟΔΥ), που έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) στις 14 Απριλίου διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Εντούτοις, οι κλινικοί γιατροί καλούνται να είναι σε εγρήγορση γι’ αυτήν την αναδυόμενη κατάσταση και να επαγρυπνούν για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών ηλικίας μικρότερων των 16 ετών, που παρουσιάζουν συμπτώματα ηπατίτιδας χωρίς σαφή αιτιολογία. Τα σχετιζόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν: ίκτερο, υπέρχρωση ούρων ή/και αποχρωματισμό κοπράνων, κνησμός, αρθραλγία/μυαλγία, πυρετό, ναυτία, εμετό ή κοιλιακό άλγος, λήθαργο ή απώλεια όρεξης, τρανσαμινάσες ορού > 500 IU/L.

Ο όρος «ηπατίτιδα» αναφέρεται σε φλεγμονή του ήπατος. Είναι συχνά λοιμώδους αιτιολογίας, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η αυτοάνοση και η φαρμακευτική. Οι ιογενείς ηπατίτιδες οφείλονται κυριότερα σε πέντε ιούς (Α έως Ε), που μεταδίδονται, είτε παρεντερικά, είτε μέσω τροφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανένα περιστατικό οξείας ηπατίτιδας που καταγράφηκε στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, δεν απομονώθηκε ιός ηπατίτιδας και δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με ταξίδια.

Ειδικότερα, στο έγγραφο του ΕΟΔΥ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και περιλαμβάνει οξεία ηπατίτιδα με αξιοσημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες, συχνά ίκτερο και γαστρεντερικά συμπτώματα (κυρίως εμετούς) που προηγούνται του ίκτερου. Στην Αγγλία υπάρχουν περίπου 60 περιστατικά υπό διερεύνηση, με τις περισσότερες περιπτώσεις να είναι ηλικίας 2 έως 5 ετών. Ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν μεταφορά σε εξειδικευμένες παιδιατρικές ηπατολογικές μονάδες και ένας μικρός αριθμός υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος. Σύμφωνα με αναφορές των ειδικών μονάδων κανένα παιδί δεν έχει πεθάνει. Η υποκείμενη αιτία της αύξησης, από τις αρχές του 2022, παραμένει επί του παρόντος άγνωστη».

«Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνιστούν προσοχή και προτεραιότητα στον προσδιορισμό της αιτιολογίας των περιπτώσεων, ώστε να υπάρχει συντονισμός των περαιτέρω κλινικών δράσεων και των μέτρων δημόσιας υγείας» τονίζει η ΕΕΜΗ.

Επισημαίνει ότι παρακολουθεί με σοβαρότητα την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Έπαθε ηλεκτροπληξία για μία... selfie! (εικόνες)

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Σφακιανάκης: όλα τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν (βίντεο)