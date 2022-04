Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: Συναγερμός και στις ΗΠΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ασθένεια ήταν τόσο σοβαρή που τα παιδιά χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος. Η προειδοποίηση των CDC και η οδηγία στους γιατρούς.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές σήμαναν συναγερμό, καλώντας τους γιατρούς σε όλες τις ΗΠΑ να είναι σε εγρήγορση για την περίπτωση κρουσμάτων ηπατίτιδας σε παιδιά, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με έναν ιό που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται για τις ανεξήγητες μέχρι τώρα περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας που εμφάνισαν μικρά παιδιά. Κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανέφεραν ότι συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ευρώπη για να κατανοήσουν τα αίτια της λοίμωξης. Σε πολλά κρούσματα στην Ευρώπη, αλλά όχι σε όλα, έχει εντοπιστεί ένας αδενοϊός, που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. Νωρίτερα σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανέφεραν ότι εντόπισαν συνολικά 108 κρούσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ασθένεια ήταν τόσο σοβαρή που τα παιδιά χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.

Οι αμερικανικές αρχές ζητούν από τους γιατρούς να αναφέρουν οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας στην Πολιτεία τους. Τους καλούν επίσης να εξετάζουν για αδενοϊούς τους νεαρούς ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση, απώλεια όρεξης, ναυτία, εμετό, κοιλιακό πόνο, ούρα σκούρου χρώματος, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, πόνο στις αρθρώσεις και ίκτερο.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε αφότου τα CDC σε συνεργασία με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Αλαμπάμας ερεύνησαν εννέα κρούσματα ηπατίτιδας άγνωστης προέλευσης σε μέχρι πρότινος υγιή παιδιά ηλικίας 1-6 ετών. Τα πρώτα κρούσματα στις ΗΠΑ καταγράφηκαν τον Οκτώβριο του 2021 σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Αλαμπάμας όπου εισήχθησαν πέντε μικροί ασθενείς. Κάποιοι από αυτούς είχαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, άγνωστης αιτιολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά βρέθηκαν θετικά στον αδενοϊό.

Οι πιο κοινές μορφές ηπατοπάθειας (ηπατίτιδα Α, Β και C), αποκλείστηκαν. Όταν επανελέχθηκαν τα νοσοκομειακά αρχεία βρέθηκαν άλλα τέσσερα παιδιά που έπασχαν από ηπατίτιδα και είχαν μολυνθεί από αδενοϊό.

Τα CDC συνεργάζονται με τις πολιτειακές υγειονομικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό άλλων κρουσμάτων στις ΗΠΑ. Αν και η βασική θεωρία είναι ότι η ασθένεια προκαλείται από έναν συγκεκριμένο τύπο αδενοϊού, οι ειδικοί εξετάζουν και άλλους πιθανούς παράγοντες.

