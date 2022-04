Κόσμος

Γαλλικές εκλογές - Δημοσκόπηση: Ο Μακρόν έχει σαφές προβάδισμα

Τι αναφέρει η δημοσκόπηση των OpinionWay και Kea Partners

Ο Γάλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εμφανίζεται να συγκεντρώνει το 57% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και να επικρατεί της ακροδεξιάς αντιπάλου του Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των OpinionWay και Kea Partners που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Les Echos και του Radio Classique.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε δείγμα 2.329 ερωτηθέντων κατά το διάστημα 20-22 Απριλίου, το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο αναμένεται να φθάσει το 72%.

Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ανέρχεται σε +/- 0,9 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Μακρόν αναγνώρισε σήμερα ότι δεν μπόρεσε να κατευνάσει εν μέρει τουλάχιστον την οργή στη χώρα και ότι η ακροδεξιά αντίπαλός του, η Μαρίν Λεπέν, προσπαθεί να καρπωθεί μέρος αυτής της οργής στην προεκλογική εκστρατεία της.

«Και ιδού. Σημειώνει κάποια πρόοδο (...), καταφέρνει να την εκμεταλλεύεται», δήλωσε ο Μακρόν στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Τα κράτη της ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέψουν να υψωθεί ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ακόμη ο Γάλλος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές απόψεις εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

