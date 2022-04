Πολιτική

Πέθανε ο Ιωάννης Καρακώστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο από την είδηση θανάτου του Ιωάννη Καρακώστα.

Έφυγε από τη ζωή, την Μεγάλη Τετάρτη ο Ιωάννης Καρακώστας, σε ηλικία 85 ετών.

Ο Ιωάννης Καρακώστας, ήταν τέως βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας από τον Βάλτο και συγγραφέας.

Ο συγγραφέας Ιωάννης Καρακώστας του Μιχάλη και της Φωτεινής γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Αλευράδα – Βάλτου του Δήμου σήμερα Αμφιλοχίας, ήταν συγγραφέας και στοχαστής με νομική, φιλοσοφική και πολιτική παιδεία.

Διετέλεσε βουλευτής του ΔΗΚΚΙ, από το 1996, ενώ στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε το 2008 και εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2000, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Σε εκείνες τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ είχε εκλέξει πέντε βουλευτές στην Αιτωλοακαρνανία.

Υπήρξε Δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων με το συνδυασμό της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη. Το τελευταίο διάστημα είχε πολύ συχνή παρουσία στο Αγρίνιο.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Δημοσιολογικών Σπουδών και Ερευνών Αθηνών, όπου σπούδασε φιλοσοφία, δημοσιογραφία, δημοσιολογία, πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα σπούδασε κοινωνιολογία, εγκληματολογία και ψυχολογία.

Από το βήμα της Βουλής διακήρυξε την αναγκαιότητα καθιέρωσης του Πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς και της μετατροπής της σημερινής Ενωμένης Ευρώπης σε μια Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία με Αμεσοδημοκρατικό Πολίτευμα και με πρότυπο την Αιτωλική Συμπολιτεία, σύμφωνα με το βιογραφικό του.

Κώστας Τασούλας: Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο της Βουλής

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή του ΔΗΚΚΙ, Γιάννη Καρακώστα εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας. «Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που υπηρέτησε με συνέπεια και αγωνιστικότητα τη χώρα και ιδιαίτερα την αγαπημένη του Αιτωλοακαρνανία. Πάντοτε πιστός στις προσωπικές του αρχές και αξίες, πορεύτηκε στη ζωή του με ήθος, πάθος και αγωνιστικότητα, αφήνοντας πλούσιο πνευματικό και πολιτικό έργο για το μέλλον», τόνισε σε σχετική δήλωσή του ο κ. Τασούλας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «ο Ιωάννης Καρακώστας διετέλεσε βουλευτής με το ΔΗΚΚΙ από το 1996 έως το 2000, καθώς και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, με το συνδυασμό της Μελίνας Μερκούρη. Είχε σπουδάσει νομικά, καθώς και φιλοσοφία, δημοσιογραφία, δημοσιολογία, πολιτικές επιστήμες, ενώ στο πλούσιο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται πολλά βιβλία επιστημονικού και φιλοσοφικού περιεχομένου».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νύφη έβαλε... κάνναβη στο φαγητό της δεξίωσης!

Πόλεμος στην Ουκρανία: το κόστος των ζημιών και της ανοικοδόμησης

Ουκρανία - Μαριούπολη: ομαδικός τάφος με χιλιάδες σορούς