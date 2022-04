Κοινωνία

Γλυφάδα: Νεκρός σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τον νεκρό σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΕΗ στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία χτύπησε ο συναγερμός του υποσταθμού και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο εντόπισε τον νεκρό άνδρα και ειδοποίησε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γλυφάδας.

Ο υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ στη Γλυφάδα βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την Πλατεία Κρήτης.

Για την ανάσυρση της σορού επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σορός άνδρα #ανασύρθηκε από υποσταθμό του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και Πλ. Κρήτης, στη Γλυφάδα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2022

