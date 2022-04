Αθλητικά

Formula 1: Pole man ο Φερστάπεν στην Εμίλια Ρομάνια

Ο Ολλανδός οδηγός βγήκε πρώτος στα δοκιμαστικά της Ιταλίας και πανηγύρισε την 14η πρωτιά της καριέρας του.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό (23/4, 17:30) αγώνα σπριντ, από τον οποίο θα κριθεί η σειρά εκκίνησης στο κυριακάτικο (24/4, 16:00) γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στην Εμίλια Ρομάνια. Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά που διεξήχθησαν υπό βροχή στην πίστα της Ίμολα και πήρε την "pole position" για τον αγώνα σπριντ του τέταρτου γκραν πρι της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος άλλαξαν οι κανονισμοί και την "pole position" «χρεώνεται» ο οδηγός που θα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά, καθώς πέρυσι έπαιρνε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του γκραν πρι ο οδηγός που επικρατούσε στον αγώνα σπριντ.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη εφετινή και συνολικά 14η "pole position" της καριέρας του, άφησε στη δεύτερη θέση τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ενώ τρίτος κατετάγη ο Λάντο Νόρις με McLaren, μολονότι βγήκε από την πίστα και χτύπησε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να διακοπούν οριστικά τα δοκιμαστικά, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με τη δεύτερη Ferrari είχε... συνάντηση με τις μπαριέρες και εγκατέλειψε στο δεύτερο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q2), στο οποίο έμειναν εκτός συνέχειας οι Mercedes των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, ωστόσο ο Ισπανός «προκρίθηκε» στο Q3. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι τα δοκιμαστικά διακόπηκαν συνολικά πέντε φορές.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών, από τα οποία κρίθηκε η σειρά εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα σπριντ:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:27.999

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.779

3. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1.132

4. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) + 1.165

5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1.203

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) + 1.743

7. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 1.809

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 2.440

9. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) + 3.063

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) -

