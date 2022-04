Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: νεκρός ανήλικος από πυροβολισμό

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το σοκαριστικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίς, ένα αγόρι 15 χρόνων, δέχθηκε πυροβολισμό από πιστόλι και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ανήλικο τον πυροβόλησε συνομήλικος φίλος του, στο σπίτι του δεύτερου, όταν θέλησε να του δείξει τα όπλα που είχε ο πατέρας του.

Οι δύο τους βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, όπου υπήρχαν δύο καραμπίνες και το ένα παιδί πυροβόλησε το άλλο. Αρχικά το παιδί ισχυρίστηκε ότι ο φίλος του έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι, αργότερα όμως, παραδέχθηκε πως τον πυροβόλισε θανάσιμα.

Ο πατέρας του 15χρονου που πυροβόλησε συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

“Μεσημβρινές ώρες σήμερα (22-04-2022) σε οικία στην περιοχή του Ευόσμου τραυματίστηκε θανάσιμα από κυνηγετικό όπλο 15χρονος ημεδαπός.

Για την υπόθεση συνελήφθη συνομήλικος του ημεδαπός καθώς και ο 56χρονος πατέρας του, ενώ κατασχέθηκαν δυο κυνηγετικά όπλα και ένας κάλυκας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος”.

