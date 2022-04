Life

Πάσχα: Πώς θα προστατέψτε τα σκυλιά από τα βεγγαλικά της Ανάστασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικές συμβουλές για να προστατευθούν τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τα αδέσποτα το βράδυ της Ανάστασης.



Το βράδυ της Ανάστασης αποτελεί μια δύσκολη δοκιμασία και ίσως τραυματική εμπειρία για χιλιάδες σκύλους σε ολόκληρη τη χώρα, λόγω των βεγγαλικών.

Τα ζώα φοβούνται ή τρέμουν από τις λάμψεις και τους κρότους των βεγγαλικών, τις δονήσεις του εδάφους, των τοίχων και των τζαμιών. Την ίδια ώρα, συντρέχει μεγάλος κίνδυνος και για την ακοή τους, καθώς είναι πολύ πιο ευαίσθητη.

Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σκύλοι χάνονται, τραυματίζονται ή χάνουν την ζωή τους, στην προσπάθειά τους να γλυτώσουν από τον κίνδυνο των βεγγαλικών.

Η ΜΚΟ Dogs' Voice, θέλοντας να ενημερώσει για τους παραπάνω κινδύνους, ανήρτησε μια λίστα με συμβουλές, ώστε να προστατευθούν τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τα αδέσποτα στις γειτονιές το βράδυ της Ανάστασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dogs' Voice (@dogsvoice)

Eιδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής σημάδεψε περαστικούς (εικόνες)

Standard & Poor's: Αναβάθμιση στο αξιόχρεο της Ελλάδας

Σομαλία: Νεκροί από επίθεση σε εστιατόριο