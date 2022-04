Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα ασυνόδευτα παιδιά

Μετά από ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι και μια συντονισμένη επιχείρηση που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία τα ασυνόδευτα ανήλικα έφτασαν στην Ελλάδα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου

Έφτασαν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου τα πρώτα δέκα ασυνόδευτα ανήλικα από το Ζλάβουτιτς της Ουκρανίας μετά από ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι και μια συντονισμένη επιχείρηση που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Πρόκειται για δέκα παιδιά από 10 μηνών ως 17 ετών και τρεις συνοδούς με τα παιδιά τους.

Τα ασυνόδευτα ανήλικα ένιωσαν από την πρώτη στιγμή την ζεστασιά της υποδοχής στον Προμαχώνα, ενώ έφτασαν στην Αθήνα με την βοήθεια περιπολικών που συνόδευαν το λεωφορείο τους ως το κέντρο φιλοξενίας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια και μια ζεστή πασχαλινή αγκαλιά.

Για το εγχείρημα συνεργάστηκαν στενά η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, η Ουκρανή υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής Μαρίνα Λαζέμπνα, ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ηρακλής Μοσκώφ, ο ΓΓ Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Μάνος Λογοθέτης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Κώστας Σκούμας, η Εθνική Κοινωνική Υπηρεσία της Ουκρανίας και η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα.

Σημαντικό ρόλο στον απεγκλωβισμό και στην μεταφορά των παιδιών έπαιξε ο ομογενής επιχειρηματίας Παντελής Μπούμπουρας, ενώ η Σοφία Κουβελάκη και το «The Home Project» πρωτοστατούν στην φιλοξενία των μικρών ορφανών προσφύγων. Την στήριξή τους προσφέρουν επίσης ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ.

Ελλάδα και Ουκρανία έχουν υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας για την φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων παιδιών του πολέμου, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή άναψε το πράσινο φως για την μεταφορά και φιλοξενία των ασυνόδευτων Ουκρανών προσφύγων στην Ελλάδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

