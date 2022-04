Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Μάνα και αδερφή πέταξαν τα λουλούδια από τους τάφους Μαλένας - Ίριδας (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την "προκλητική" συμπεριφορά της μητέρας και της αδερφής της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Μεγάλο Σάββατο και εντύπωση έκανε η παρουσία της μητέρας και της αδερφής της Ρούλας Πισπιρίγκου στο νεκροταφείο που βρίσκονται τα κοριτσάκια που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, σοκαρίστηκαν όσοι βρίσκονταν στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πάτρας νωρίς το απόγευμα, βλέποντας τη μάνα και την αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα, να πετούν στα σκουπίδια όσα αντικείμενα και λουλούδια είχαν τοποθετήσει πάνω στο μνήμα, άνθρωποι που επισκέπονταν το κοιμητήριο αλλά και τον τάφο των κοριτσιών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο γυναίκες, πέταξαν τα δώρα που είχαν αφήσει στους τάφους της Μαλένας και της Ίριδας πολίτες.

“Μόνο επεισόδιο δεν έγινε. Αρχισε να λέει σε έντονο ύφος η αδελφή και στη συνέχεια και η μανα, σε μία άλλη κυρία που πιθανόν να ήταν καντηλανάφτισσα, πως … όσα αντικείμενα τρίτων βλέπει στον τάφο να τα πετάει στα σκουπιδια”! Μάλιστα οι δύο γυναίκες πέταξαν σε σακούλες πολλά αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί από χθες Μεγάλη Παρασκευή πάνω στο μνήμα. Oλα τα κουκλάκια, κορδέλες, καρδούλες, ροζ αντικείμενα, παιγνιδάκια, όλα πετάχτηκαν. Οι δύο γυναίκες άφησαν δύο λαμπάδες πάνω στο μνήμα και έφυγαν,"

