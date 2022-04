Πολιτική

Κουτσούμπας: μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό (βίντεο)

Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την Ανάσταση ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σε λίγες ώρες ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε το "Χριστός Ανέστη" και οι πολιτικοί αρχηγοί, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Έτσι και ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμας, έστειλε το δικό του μήνυμα, με ευχές για την ημέρα μέσα από ένα βίντεο.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωσή του:

«Από τον καθημερινό Γολγοθά της ακρίβειας, της κρίσης, του πολέμου, να φτάσουμε στη λαϊκή ανάταση και ανάσταση, αφού μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό! Χρόνια σας πολλά!».

