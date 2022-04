Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 15χρονου: “οδύνη και θρήνος” στην οικογένεια του δράστη

Τα συλλυπητήρια και την οδύνη που νιώθει μετέφερε η οικογένεια του 15χρονου που τραυμάτισε θανάσιμα τον φίλο του στη Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση των δικηγόρων τους.

Μέσα από μία ανακοίνωση των δικηγόρων, η οικογένεια του ανήλικου που τράβηξε τη σκανδάλη και τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο στη Θεσσαλονίκη τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλώνει το πένθος και την οδύνη για το τραγικό αυτό περιστατικό.

Όπως αναφέρει στη δήλωση, τα δύο παιδιά ήταν φίλοι από πολύ μικρή ηλικία και η ψυχική κατάσταση της οικογένειας του ανήλικου θύτη, είναι δεινή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ως συνήγοροι υπεράσπισης, της οικογένειας και του 15χρονου που εμπλέκεται στο τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες, 22 Απριλίου 2022, σε οικία στην περιοχή του Ευόσμου, ενεργώντας κατ’ εντολή τους, δηλώνουμε συγκλονισμένοι και εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας για τον χαμό του 15χρονου Νίκου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος και ανείπωτο πόνο και τις δύο οικογένειες.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και θρηνούμε μαζί τους την αδόκητη απώλεια του παιδιού, το οποίο συνδεόταν με το παιδί μας με ισχυρούς και αδελφικούς δεσμούς φιλίας από πολύ μικρή ηλικία.

Είμαστε συντετριμμένοι και παρακαλούμε να σεβαστείτε το πένθος μας και την ψυχική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει όλοι. Δυστυχώς, είναι μία μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Παρακαλούμε να σεβασθείτε την επιθυμία της οικογένειας να μην προβεί σε καμία περαιτέρω δήλωση. Εξάλλου, δεν υπάρχουν λόγια να

περιγράψουν την τραγωδία που βιώνουμε. Είναι ώρα πένθους και περισυλλογής."

Υπενθυμίζουμε ότι για το τραγικό περιστατικό συνελήφθησαν ο 15χρονος φίλος του θύματος και ο 56χρονος πατέρας του, οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μελετώντας τη δικογραφία, η εισαγγελέας αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους.

