“Κόντρα” με ταχύπλοα στον Σαρωνικό (βίντεο)

Εντυπωσιάζει το βίντεο από κάμερα σε drone, με τον “αγώνα ταχύτητας” μεταξύ δύο ταχύπλοων της ίδιας εταιρείας.

Δείτε από ψηλά μια μοναδική, ταυτόχρονη αναχώρηση των δύο εντυπωσιακών ταχύπλοων καταμαράν Champion Jet 1 & Champion Jet 2, τα οποία επί πολλή ώρα έπλευσαν παράλληλα στον Σαρωνικό, με ταχύτητες της τάξης των 36 κόμβων (σημ: περίπου 60 χιλιομέτρων ανά ώρα)), σύμφωνα με τον λήπτη του βίντεο, που απαθανάτισε τα δύο ταχύπλοα, που για ακόμη μια θερινή περίοδο, θα εξυπηρετούν νησιά των Κυκλάδων.

