Κοινωνία

Πάσχα: Νοσταλγοί του χωριού μετά από δύο χρόνια κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, κάθε γωνιά της Ελλάδας, γέμισε από κόσμο για τον παραδοσιακό εορτασμό της Ανάστασης.

Γιορτάζουμε ξανά το Πάσχα στο χωριό! Δύο χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η ύπαιθρος αποκτά και πάλι ζωή. Πολλοί κάτοικοι των μεγαλουπόλεων επιστρέφουν προσωρινά στους τόπους καταγωγής τους και γλεντούν μαζί με τους δικούς τους κοντά στην ανοιξιάτικη φύση, ύστερα από έναν παρατεταμένο και βαρύ χειμώνα.

Από άκρη σε άκρη, ένα από τα βασικότερα έθιμα της Λαμπρής είναι το σούβλισμα του αρνιού. Έτσι, σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζεται η Ανάσταση με οικογενειακά, πασχαλινά τραπέζια και λιχουδιές που έχουν την τιμητική τους.

Στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Αχαΐα, την Ήπειρο και το Λασίθι, ούτε τα «υπόλοιπα του κορονοϊού», ούτε η ακρίβεια στα καύσιμα μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στην έξοδο για να γιορταστεί το φετινό Πάσχα στα χωριά. Από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκίνησαν οι μετακινήσεις και χθες έφτασαν και οι τελευταίοι εκδρομείς στους προορισμούς χωρίς προβλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά καλές.

«Μετά από δύο χρόνια απαγορεύσεων ο κόσμος αξιοποίησε την δυνατότητα να επιστρέψει στα χωριά του» σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος. Στη Μαγνησία η ατμόσφαιρα «μυρίζει Πάσχα» παντού. Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτήρισε το φετινό Πάσχα ως «επιστροφή στις παλιές καλές εποχές». Στις αυλές των σπιτιών της Θεσσαλίας, σε κάθε γειτονιά πραγματοποιείται μια μεγάλη γιορτή, με σπιτικά εδέσματα, άφθονο κρασί, μουσικές και φυσικά το σούβλισμα του οβελία.

Στην Ήπειρο από την Κυριακή των Βαΐων τα χωριά, όπου ζουν ελάχιστοι ηλικιωμένοι, γέμισαν χαρούμενες φωνές. Στην Αχαΐα οι κάτοικοι των 65 χωριών του δήμου Καλαβρύτων, ζουν και πάλι μέρες χαράς και κατάνυξης, αφού έπειτα από δύο χρόνια τα σπίτια υποδέχθηκαν και πάλι συγγενείς και φίλους. Τα γραφικά χωριά στο Οροπέδιο Λασιθίου, γέμισαν πάλι κόσμο και φωνές για την πιο λαοφιλή γιορτή, το Πάσχα. Οι ηλικιωμένοι δεν έμειναν φέτος μόνοι τους και σύμφωνα με το έθιμο οι αυλές των σπιτιών γέμισαν σουβλιστά και αντικριστά αρνιά. «Τα χωριά μας πλημμύρισαν από κόσμο και η χαρά μας γι' αυτό είναι μεγάλη», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης.

Στερεά Ελλάδα

Ούτε τα «σημάδια του κορονοϊού», ούτε η ακρίβεια στα καύσιμα μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στην έξοδο για να γιορτάσουν το Πάσχα στα χωριά τους.

Ύστερα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων ακούστηκαν και πάλι φωνές στα περισσότερα ορεινά κυρίως, χωριά της κεντρικής Ελλάδας.

Από την αρχή της Μεγάλης Βδομάδας ξεκίνησαν οι μετακινήσεις και χθες έφτασαν και οι τελευταίοι χωρίς προβλήματα καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά καλές.

«Μετά από δύο χρόνια απαγορεύσεων ο κόσμος αξιοποίησε την δυνατότητα να επιστρέψει στα χωριά του» σημειώνει ο δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, ο οποίος μάλιστα τονίζει ότι «ιδιαίτερα σε ορεινούς προορισμούς είτε πρόκειται για τα χωριά της Υπάτης, είτε για την Παύλιανη έχουμε "sold out". Η κίνηση έχει ξεπεράσει ακόμη και εκείνη του 2019».

Παρόμοια είναι και η εικόνα από τη Δυτική Φθιώτιδα καθώς τα χωριά του ορεινού όγκου της Δυτικής Φθιώτιδας ζωντάνεψαν και πάλι.

«Είδαμε και πάλι κόσμο στα χωριά μας. Ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας» σημειώνει ο αντιδήμαρχος Μακρακώμης Πάνος Κοντογιώργος τονίζοντας παράλληλα ότι «οι επισκέπτες είναι πολλοί περισσότεροι από όσους μπορούσαμε να φανταστούμε».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα Ηλία Μπουρμά «οι τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και τη Σκύρο παρουσιάζουν μία γενικά μια ικανοποιητική πληρότητα που είναι στο 80% σε σύγκριση με το 2019».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ συμπληρώνει πως «στη Χαλκίδα και στην γύρω περιοχή η πληρότητα είναι στο 100%. Στη Ν. Εύβοια οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής γέμισαν όσες ξενοδοχειακές μονάδες άνοιξαν για το Πάσχα ενώ στη Β. Εύβοια η πληρότητα φτάνεις το 70%. Σε Φθιώτιδα, Φωκίδα και Ευρυτανία ξεπερνά το 85%».

Μαγνησία

Στην Μαγνησία η ατμόσφαιρα «μυρίζει Πάσχα» παντού. Από το ψήσιμο που παραδοσιακού οβελία σε όλα τα χωριά του Πηλίου, του Αλμυρού και του κάμπου, ενώ οι αστοί Βολιώτες βγήκαν προς τις εξοχές για να γιορτάσουν την ημέρα.

Ειδικά στα χωριά του Πηλίου το αρνάκι, το κατσικάκι και το κοκορέτσι, σε συνδυασμό με την χθεσινοβραδινή μαγειρίτσα είναι οι λιχουδιές και οι νοστιμιές που κυριαρχούν στο πασχαλινό τραπέζι κάθε οικογένειας και φίλων. Χιλιάδες είναι αυτοί, που επέστρεψαν στις εξοχικές τους κατοικίες για το ελληνικό Πάσχα έπειτα από απουσία δύο ετών εξαιτίας των περιορισμών λόγω της πανδημίας.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτήρισε το φετινό Πάσχα ως «επιστροφή στις παλιές καλές εποχές. Από τις Μηλιές και τα Καλά Νερά ως την Αργαλαστή και το Τρίκερι ο κόσμος που μας επισκέφθηκε είναι πολύς και μαζί με αυτούς ήρθαν και όσοι κατάγονται από την περιοχή και επιθύμησαν να δουν γονείς, συγγενείς και φίλους. Ο καιρός βοήθησε από την Μεγάλη Παρασκευή και αισθανόμαστε ήδη την Άνοιξη».

Στην Σκιάθο που από χθες, με την άφιξη των πρώτων πτήσεων από το εξωτερικό, ανασαίνει για την νέα τουριστική περίοδο, κατέφθασαν εκτός από τους τουρίστες και όσοι ντόπιοι ζουν μακριά και όλοι μαζί γιορτάζουν το Πάσχα που πραγματικά είναι ξεχωριστό στο νησί.

Ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας τόνισε μάλιστα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «αν μαζί με τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες, τις βελτιωμένες συγκοινωνίες και την εξαιρετική φιλοξενία εδώ στη Σκιάθο, μπορούσαν να είναι χαμηλότερα τα ναύλα για τα νησιά μας, θα ήμασταν ευτυχέστεροι όλοι. Να ευχηθούμε με το Άγιο Πάσχα να διαφοροποιηθούν προς τα κάτω και τα εισιτήρια, για το όφελος όλων».

Θεσσαλία

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται σήμερα στην περιοχή καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας, απ' όλη την Ελλάδα ταξίδεψαν για να επισκεφθούν τα χωριά τους και γιορτάζουν την Κυριακή του Πάσχα.

Οι εκδρομείς φέτος επέστρεψαν στις γενέτειρές τους για να γιορτάσουν με τις οικογένειες τους, μιας και το προηγούμενο διάστημα αδυνατούσαν να τους συναντήσουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στα χωριά της Ελασσόνας, στην Αγιά, αλλά και στον δήμο Τεμπών και των Φαρσάλων, οι προετοιμασίες για την σημερινή ημέρα έχουν ολοκληρωθεί.

Στις αυλές των σπιτιών, σε κάθε γειτονιά πραγματοποιείται μια μεγάλη γιορτή, με σπιτικά εδέσματα, άφθονο κρασί, μουσικές και προφανώς με το σούβλισμα του οβελία.

Ήπειρος

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας τα χωριά της Ηπείρου, «αναπνέουν» και πάλι.

Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, χιλιάδες Ηπειρώτες που ζουν στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, επέστρεψαν στα χωριά τους, για να γιορτάσουν το Πάσχα μαζί με τους ηλικιωμένους γονείς τους, ώστε να ζωντανέψουν και πάλι τα σπίτια τους και μοιράστηκαν με τους δικούς τους ανθρώπους τη χαρά των Αγίων ημερών.

Τα ακριτικά χωριά της Κόνιτσας και του Πωγωνίου, των Τζουμέρκων αλλά και εκείνα της μεθορίου στη Θεσπρωτία όπου ζουν ελάχιστοι ηλικιωμένοι, γέμισαν χαρούμενες φωνές.

Όπως είπαν οι δήμαρχοι των διαφόρων περιοχών της Ηπείρου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μέρες για κάθε οικογένεια είναι μοναδικές, χαρούμενες γιατί δύο χρόνια μετά την πανδημία, οι οικογένειες "έσμιξαν και πάλι, τα σπίτια άνοιξαν, οι παππούδες αγκαλιάζουν ξανά τα εγγόνια τους".

Το έθιμο του παραδοσιακού "καγκελάρη" τηρείται ευλαβικά κάθε χρόνο σε πολλά χωριά της Πρέβεζας και των Τζουμέρκων, να κάθεται στο πασχαλιάτικο τραπέζι όλη η οικογένεια, με τους ηλικιωμένους γονείς, τους παππούδες, τα αδέρφια τους συγγενείς. Τα καφενεία στα χωριά γέμισαν και πάλι κόσμο.Ανάμεσα στον καφέ και το τσίπουρο, συναντήθηκαν φίλοι που οι συνθήκες τους είχαν κρατήσει μακριά.

Αχαΐα

Ξεχωριστές ημέρες κατάνυξης, αλλά και χαράς, ζουν ξανά οι κάτοικοι των 65 χωριών του δήμου Καλαβρύτων, αφού έπειτα από δύο χρόνια τα σπίτια υποδέχθηκαν και πάλι συγγενείς και φίλους για να γιορτάσουν μαζί την Ανάσταση και το Πάσχα, αλλά και να τηρήσουν τις παραδόσεις.

Ήδη από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι επισκέπτες άρχισαν να φθάνουν στα Καλάβρυτα, στην Κλειτορία, στην Δάφνη, στην Άνω Βλασία, στην Κέρτεζη, στο Λειβάρτζι και στις υπόλοιπες περιοχές, για να ζήσουν στιγμές που είχαν να τις βιώσουν από το 2019.

Διότι μπορεί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις να επισκέφθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, συγγενικά και φιλικά σπίτια, όμως οι ημέρες του Πάσχα έχουν ένα διαφορετικό χρώμα στο χωριό.

Φέτος λοιπόν συγγενείς και παιδικοί φίλοι συναντώνται ξανά για να τηρήσουν τα έθιμα. Και βέβαια σήμερα Κυριακή του Πάσχα ψήνουν παρέα τον παραδοσιακό οβελία και γλεντούν μέσα στο ανοιξιάτικο τοπίο.

Άλλωστε, μετά την λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών, η πρόσβαση στην περιοχή των Καλαβρύτων γίνεται γρηγορότερα και με ασφάλεια, γεγονός που διευκολύνει τις μετακινήσεις και παράλληλα δίνει την ευκαιρία για μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια παραμονή στο χωριό.

Λασίθι

Στα χωριά τους, στο Οροπέδιο Λασιθίου, επέστρεψαν φέτος για την ημέρα του Πάσχα όσοι έχουν την καταγωγή τους από την περιοχή, αλλά ζουν σε άλλα σημεία της Κρήτης.

«Τα χωριά μας πλημμύρισαν από κόσμο και η χαρά μας γι' αυτό είναι μεγάλη, κυρίως επειδή πέρασαν δύο χρόνια απομάκρυνσης του κόσμου από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος διευκρίνισε ότι το κλίμα είναι τέτοιο, που θυμίζει «τις παλιές καλές εποχές» που οι οικογένειες άνοιγαν τα σπίτια τους και γιόρταζαν τη μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη.

Στα γραφικά χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου που τα προηγούμενα χρόνια ανήμερα το Πάσχα, ήταν μόνοι τους κυρίως οι ηλικιωμένοι κάτοικοι, φέτος υποδέχθηκαν και πάλι τα παιδιά και τα εγγόνια των μόνιμων κατοίκων, που τήρησαν το έθιμο του σουβλιστού ή του αντικριστού.

«Η σημερινή μέρα, η άγια μέρα του Πάσχα, μας θύμισε τα χρόνια που οι οικογένειες συγκεντρώνονταν γύρω από τις σούβλες και τα τραπέζια. Χωρίς να ξεχνάμε τι έχουμε περάσει και την ανάγκη να προστατευτούμε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε προσεχτικοί, πλην όμως οι σημερινές εικόνες από τα χωριά μας που ζωντάνεψαν, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία για να σκεφτούμε ότι έτσι επιθυμούμε να γιορτάζουμε αυτές τις γιορτές και να προσπαθήσουμε στο μέτρο που μπορούμε όλοι, αυτό να γίνει πράξη» συμπλήρωσε ο κ. Στεφανάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής