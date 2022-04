Πολιτική

Γενοκτονία των Αρμενίων - Μητσοτάκης: “μελανή σελίδα”, που δεν πρέπει να επαναληφθεί

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός και ποιο μήνυμα στέλνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

«Η ανάμνηση μελανών σελίδων του παρελθόντος είναι οδηγός για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον», αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της επετείου για την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Όλη η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«107 χρόνια από την έναρξη της Γενοκτονίας των Αρμενίων και της συστηματικής εξόντωσης 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων.

Η ανάμνηση μελανών σελίδων του παρελθόντος είναι οδηγός για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι ένα μέλλον ειρήνης και αμοιβαίου σεβασμού για όλους».

«Η διαρκής εγρήγορση και αντίδραση απέναντι στις διακρίσεις, τη βία και το μίσος σε βάρος των συνανθρώπων μας είναι χρέος όλων μας και βασική συνθήκη της ειρηνικής συνύπαρξης εθνών και λαών» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δήλωσή της για τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Όπως αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου, «με συγκίνηση και σεβασμό τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, που εξοντώθηκαν απάνθρωπα κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας πριν από 107 χρόνια».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η τραγωδία αυτή συνιστά μελανή σελίδα της ιστορίας και μας υπενθυμίζει πόσο σπουδαία είναι η προστασία της ζωής, η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εμπέδωση της διαφορετικότητας στην εθνικότητα, τη θρησκεία και την ταυτότητα. Η διαρκής εγρήγορση και αντίδραση απέναντι στις διακρίσεις, τη βία και το μίσος σε βάρος των συνανθρώπων μας είναι χρέος όλων μας και βασική συνθήκη της ειρηνικής συνύπαρξης εθνών και λαών».

