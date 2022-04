Τοπικά Νέα

Κρήτη: Τραυματίστηκε από… φρέζα ενώ έκανε εργασίες στον κήπο του

Με τραύματα στο πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας άνδρας καθώς τραυματίστηκε από… φρέζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες όταν ένας 62χρονος άνδρας εκτελούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο άτυχος άνδρας χρησιμοποίησε φρέζα ωστόσο κάποια στιγμή του ξέφυγε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, ο 62χρονος είναι καλά στην υγεία του.

πηγή: cretapost.gr

