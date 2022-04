Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Τα exit polls των Βέλγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών έρχονται από το Βέλγιο.

Επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν δείχνουν τέσσερις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στη Γαλλία και τις οποίες δημοσιεύει η βελγική εφημερίδα La Libre. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι τα εξής:

Harris Interactive: 55% για τον Εμανουέλ Μακρόν - 45% για τη Μαρίν Λεπέν.

Ifop: 56% για τον Eμανουέλ Μακρόν - 44% για τη Μαρίν Λεπέν.

OpinionWay: 58% για τον Εμανουέλ Μακρόν - 42% για τη Μαρίν Λεπέν.

BVA: 57% για τον Εμανουέλ Μακρόν - 43% για τη Μαρίν Λεπέν.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα προέρχονται από έρευνες που έγιναν στο διαδίκτυο με πολίτες που ψήφισαν πριν από τις 5 μ.μ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λασίθι: 8χρονο αγόρι έπεσε από ύψος

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ημαθία: Πέθανε ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο