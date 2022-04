Κόσμος

Προεδρικές εκλογές Γαλλία: Νικητής ο Μακρόν στα exit polls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα επίσημα στοιχεία των γαλλικών exit polls για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.



Ο Εμανουέλ Μακρόν με ποσοστό 58,2 % εκλέχτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα επόμενα πέντε χρόνια στη Γαλλία, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση Α2, σύμφωνα με τα exit polls.

H BFM TV δίνει 57,6% στον Μακρόν και 42,6 στην Λεπέν.

Felicitations @EmmanuelMacron!

Une victoire importante pour la France, l’Europe, la democratie! ?? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 24, 2022

Συγχαρητήρια Emmanuel Macron! Μία σημαντική νίκη για τη Γαλλία, την Ευρώπη, τη δημοκρατία!

Tα συγχαρητήριά της στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπομονονούμε να συνεχίσουμε το έργο στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας και πέρα από αυτή, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός όλο και πιο αβέβαιου και ανησυχητικού κόσμου» ανέφερε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Felicitations a @EmmanuelMacron pour sa tres belle reelection.



Avec @Europarl_FR je me rejouis de continuer le travail dans le cadre de la @Europe2022FR, et au-dela, pour relever les defis d’un monde toujours plus incertain et inquietant.



???? forte a besoin de ???? forte. — Roberta Metsola (@EP_President) April 24, 2022

Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε τουίτ που ανήρτησε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν.

Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για 5 ακόμη χρόνια».

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette periode tourmentee, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagee pour une Union europeenne plus souveraine et plus strategique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

«Μαζί θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τουίτ που ανήρτησε συγχαίροντας τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του.

«Αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν, τα συγχαρητήριά μου για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία μας.

Μαζί, θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.





Cher @EmmanuelMacron, toutes mes felicitations pour votre reelection a la presidence de la Republique.



Je me rejouis de pouvoir continuer notre excellente cooperation.



Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία: Πέθανε ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Guardian: Θετικοί οιωνοί για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια