Κόσμος

Γαλλία: δύο νεκροί από πυρά αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρελή πορεία αυτοκινήτου, την βραδιά των γαλλικών εκλογών. Για προσπάθεια να τους παρασύρει ο οδηγός με το όχημα, κάνουν λόγο οι ένστολοι.

(εικόνα αρχείου)

Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή στο Παρίσι εναντίον οχήματος ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να το ρίξει πάνω τους, σκοτώνοντας δύο από τους επιβαίνοντες και τραυματίζοντας έναν τρίτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη γαλλική αστυνομία, τη βραδιά των προεδρικών εκλογών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, που έδωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, το όχημα κινείτο ανάποδα προς την κατεύθυνση του δρόμου όπου βρισκόταν όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Τότε κινήθηκε για να πέσει πάνω τους εξωθώντας τους να χρησιμοποιήσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας παρέμενε επιτόπου αργά το βράδυ, μέχρι ιατροδικστής να εξετάσει μια σορό που ήταν στο έδαφος, καλυμμένη με λευκό σεντόνι.

Το αιματηρό επεισόδιο καταγράφηκε στην Ποντ-Νεφ, στο κέντρο του Παρισιού, τη βραδιά της επανεκλογής του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας. Μερικές ώρες πριν από το συμβάν, περίπου 2.000 οπαδοί του κ. Μακρόν πανηγύρισαν τη νίκη του στο Σαμπ ντε Μαρς, περίπου 2 χιλιόμετρα από τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε.

Αιγύπτιος τουρίστας, που ανέφερε πως βρισκόταν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου όταν έγινε το επεισόδιο, είπε «άκουσα (να ρίχνουν) τέσσερις σφαίρες. Όταν κοίταξα προς εκεί, είδα έναν άνδρα να τρέχει δέκα ως δεκαπέντε μέτρα. Κατόπιν κατέρρευσε. Κατά τα φαινόμενα, δεν ήταν ο οδηγός, ήταν επιβάτης».

Ο Μαξίμ Γκεντόν, 24 ετών, φοιτητής, έβγαινε από το εστιατόριο μαζί με μια φίλη όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Βγαίναμε έξω για να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Τότε ακούσαμε πυροβολισμούς. Νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα. Στην πραγματικότητα, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό», αφηγήθηκε.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό έφθασε επιτόπου περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας άρχισε να διενεργεί έρευνα — όπως συμβαίνει πάγια όταν αστυνομικοί χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους όπλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: σκόνη, ζέστη και μπόρες την Δευτέρα του Πάσχα

Εκλογές στην Γαλλία: Τα τελικά αποτελέσματα

Ουκρανία - Μπλίνκεν: νέα βοήθεια των ΗΠΑ και επιστροφή των διπλωματών