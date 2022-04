Οικονομία

Ουκρανία - Μπορέλ: διαφωνία για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο

Μοιρασμένα είναι τα μέλη της ΕΕ σχετικά με το μέτρο που θα μπορούσε να «εξουθενώσει» οικονομικά την Ρωσία, στερώντας πόρους και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεν υπάρχει επαρκής στήριξη από τις χώρες μέλη της ΕΕ για την επιβολή πλήρους εμπάργκο ή τιμωρητικών δασμών στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτή τη στιγμή, εμείς στην ΕΕ δεν έχουμε ενιαία θέση σε αυτό το ζήτημα», επεσήμανε ο Μπορέλ μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν τη βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη Μόσχα και πολλές χώρες στην ΕΕ έχουν ζητήσει να επιβληθεί εμπάργκο καθώς θεωρούν ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου ουσιαστικά χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του πετρελαίου που εισήγαγε η ΕΕ το 2020 προήλθε από τη Ρωσία παρείχε, σύμφωνα με τη Eurostat, γεγονός που την καθιστά βασική χώρα από την οποία το μπλοκ εισάγει πετρέλαιο.

Ο Μπορέλ εξήγησε ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που είναι προγραμματισμένη για το τέλος Μαΐου, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει να ληφθεί νωρίτερα κάποια απόφαση για το θέμα.

«Μια τελική πρόταση για την επιβολή εμπάργκο στο πετρέλαιο και το αέριο δεν βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι», τόνισε.

Η Welt ανέφερε εξάλλου, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές της, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιθανόν θα υποβάλει αυτή την εβδομάδα πρόταση για ένα έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Όλες οι χώρες της ΕΕ εργάζονται για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια, επεσήμανε ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι εκτιμά πως το μπλοκ θα καταφέρει κάποια στιγμή να μειώσει την εξάρτησή του από αυτή.

«Κάποια στιγμή θα συμβεί και τότε η Ρωσία θα νιώσει με επώδυνο τρόπο ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο χάνονται», υπογράμμισε.

