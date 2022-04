Κόσμος

Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δίκη που διεξήχθη από το 13ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Εναντίον του του Οσμάν Καβάλα εκκρεμμούσαν 17 κατηγορίες για τα γεγονότα Γκεζί.



Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ακτιβιστής Οσμάν Καβαλά, ο οποίος δικαζόταν στην Τουρκία για την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και τα γεγονότα του Πάρκου Γκεζί το 2013, με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, αφού το εφετείο ανέτρεψε τις αθωωτικές αποφάσεις, ανακοινώθηκε η ετυμηγορία για την κύρια υπόθεση του πάρκου Γκεζί, η οποία εκδικάστηκε ξανά με 17 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο Καβαλά.

Ο γνωστός ακτιβιστής Οσμάν Καβαλά καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για «απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης», ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών ο καθένας και αποφασίστηκε η σύλληψή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Φορολογικές δηλώσεις: Τα “SOS” για να μην πληρώσετε έξτρα φόρους

Συμβόλαιο θανάτου: Ο Γιάννης Σκαφτούρος δολοφονήθηκε στα Δερβενοχώρια