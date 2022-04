Αθλητικά

Κώστας Καραπατής: Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά τον “θρύλο” του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση στον φίλαθλο κόσμο προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Κώστα Καραπατή.

Την απώλεια του Κώστα Καραπατή, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, θρηνεί η «οικογένεια» του Ολυμπιακού και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η αναλυτική ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού:

«Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς αποτίει φόρο τιμής και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θρυλικού Κώστα Καραπατή, του μεγάλου διεθνούς τερματοφύλακα της ομάδας-θρύλος της δεκαετίας του 1950 με την οποία κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, ενώ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.

Σημαντική ήταν επίσης η προπονητική σταδιοδρομία του που εκτός των πολλών ομάδων που εργάσθηκε με επιτυχία ήταν και προπονητής της εθνικής ομάδας. Ο Σύνδεσμός μας θα παραστεί και θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Απριλίου και ώρα 11:30 πμ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην οδό Ρηγίλλης στην Αθήνα.

Τιμή και δόξα στην θρυλική μορφή του Κώστα Καραπατή».

Την οδύνη της και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του Κώστα Καραπατή, εξέφρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει.

«Στο πάνθεον της ιστορίας του Ολυμπιακού πέρασε ο Κώστας Καραπατής. Ο τερματοφύλακας της ομάδας που απέκτησε το προσωνύμιο «Θρύλος», θα θαυμάζει πλέον για πάντα τον Ολυμπιακό μαζί με τους συμπαίκτες του Μουράτη, Ρωσίδη, Μπέμπη, Κοτρίδη, Θεοδωρίδη, Δρόσο, δαφνοστεφανωμένος στην αιωνιότητα…

Εμβληματική φυσιογνωμία και ασυμβίβαστος, ο Κώστας Καραπατής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το 1954, 1955, 1956 και 1957, κυπελλούχος το 1952, 1953, 1954, 1957 και πρωταθλητής Πειραιά από το 1953 έως το 1957.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Κώστα Καραπατή, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές μπόρες την Τρίτη

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα