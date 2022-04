Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 θάνατος κάθε 5 λεπτά την Δευτέρα

“Εκατόμβη” νεκρών και πολλές δεκάδες χιλιάδες κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, κατέγραψε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 136.798 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολό τους να φθάνει τα 24.337.394, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 304 ασθενών, που αναλογούν σε 1 θάνατο κάθε 4,7 λεπτά του εν λόγω 24ωρου, εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 134.489 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

