Κοινωνία

ΚΕΑ: κλέφτες “ξήλωσαν” καλώδια και 7 κλιματιστικά… δίπλα από αστυνομικούς! (βίντεο)

Οργή και αγανάκτηση από τις συνεχόμενες διαρρήξεις και κλοπές στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του στον ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης, Πρόεδρος του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων στα Άνω Λιόσια, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την νέα κλοπή, που έχει «νεκρώσει» το ΚΕΑ, καθώς οι δράστες πήραν ακόμη και το κεντρικό καλώδιο της σύνδεσης του ΚΕΑ με τον στύλο της ΔΕΗ, καθώς και 7 μονάδες κλιματιστικών και όλα αυτά «κάτω από την μύτη» των αστυνομικών.

«Γύρω γύρω το κτήριο είναι όλο σίδερα, επειδή μας έχουν κλέψει πάρα πολλές φορές έχουμε «θωρακίσει» το κτήριο, με την βοήθεια ενός ιδιώτη έχουμε βάλει και μια πόρτα ασφαλείας και έτσι πλέον οι κλέφτες δεν μπορούν να μπουν μέσα στο κτήριο», είπε ο κ. Ρεθυμνιωτάκης.

Όπως σημείωσε, «εγινε μια κλοπή στον χώρο, για πρώτη φορά οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη, όμως αφέθηκε ελεύθερος αργότερα και φαίνεται πως το ίδιο βράδυ επέστρεψε ο δράσης και όχι μόνος του. ξωτερικά πήραν όλα τα καλώδια, συνολικά 200 μέτρα καλωδίου, πήραν το χοντρό καλώδιο που ξεκινά από την κολώνα της ΔΕΗ και φθάνει μέχρι το κτήριο και ακόμη πήραν και 7 εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών που είχαμε στο Κέντρο. Όλα αυτά, απαιτούν εργαλεία και χρόνο, οι δράστες έμειναν ώρα εδώ, σε απόσταση 50 μέτρων από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής».

«Αποφασίστηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση να σκάψουν και να γίνουν υπόγεια αυτά τα καλώδια, αλλά πόσο καιρό θα κάνουν και πότε θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και πάλι», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως το ΚΕΑ είναι αυτοδιαχειριζόμενο και προσφέρει δουλειά και εισόδημα σε ανάπηρους που εργάζονται σκληρά.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Κέντρου σε επιστολή προς τις Αρχές

«Το κράτος, τα Σώματα Ασφαλείας και οι περισσότερες κρατικές υπηρεσίες, με βάση το Σύνταγμα των Ελλήνων είναι υπεύθυνα για τη ζωή, την τιμή και την περιουσία του πολίτη. Σε όλα τα κράτη του κόσμου υπάρχουν παραβατικότητες. Στην πατρίδα μας όμως, δυστυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα θύματα είναι μεγαλύτερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραβάτες. Δηλαδή, εμείς τα θύματα φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουμε να καταγγείλουμε σοβαρά περιστατικά, για να αποφύγουμε την μετέπειτα ταλαιπωρία. Ζούμε μια κατάσταση που αντί να φωνάζει ο νοικοκύρης για να φύγει ο κλέφτης, φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.

Δεν στέκει και δεν υπάρχει καμμία λογική όταν συλλαμβάνεται ο κλέφτης, τιμωρείται, και την ίδια μέρα, ο ίδιος κλέφτης, να μας ξανακλέβει με τον ίδιο τρόπο και εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τη ζημιά που μας έκανε και να υποστούμε όλη την ταλαιπωρία, χάνοντας όχι μόνο αυτά που μας έκλεψαν, αλλά και την δουλειά μας όπως και την ψυχική μας ηρεμία.

Η καταστροφή που προκάλεσαν σε 3 μέρες με τις κατ’ επανάληψιν κλοπές στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων που βρίσκεται δίπλα στα κτίρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής είναι ανυπολόγιστη. Μας πήραν όλα τα εξωτερικά καλώδια, ακόμα και τις κεντρικές παροχές του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί τίποτα και να είμαστε υποχρεωμένοι να τα αντικαταστήσουμε. Ευτυχώς που η τοπική αυτοδιοίκηση μας αντικατέστησε προσωρινά μια παροχή για να ανάβουν μόνο τα φώτα, και να μπορούμε να μπούμε στο χώρο. Όλα αυτά συμβαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, που εμείς θα διαθέταμε τις λαμπάδες, τα αυγά και τα πασχαλινά εργόχειρα που δημιουργούν τα άτομα με αναπηρία στο κέντρο μας.

Στο Δήμο Φυλής λειτουργούν 2 Αστυνομικά Τμήματα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και η Δημοτική Αστυνομία. Επεμβαίνουν άμεσα και μας το έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψιν, το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Από κει και πέρα τί γίνεται; Γιατί οι παραβάτες κυκλοφορούν ελεύθεροι και συνεχίζουν; Αναρωτιόμαστε μήπως θα πρέπει να τιμωρήσουμε το νόμο; Και με ποιόν τρόπο;

Όταν λοιπόν ο νόμος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να επιτρέπει στον καθένα να εγκληματεί ασύστολα, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται δίχως τέλος. Για μας, η ατιμωρησία είναι συνέργεια. Το λαϊκό αίτημα δεν μπορεί να είναι να αλλάξουν τα πρόσωπα ή έστω και οι συμπεριφορές, αλλά να αλλάξει ο «τρόπος» και ο νόμος να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και δίκαια για όλους. Δεν λέμε να εξαφανίσουμε τους παραβάτες, θέλουμε όμως να διορθωθεί αυτή η κατάσταση για να μην μπορεί ο κλέφτης μέρα μεσημέρι να κλέβει με την άνεσή του δίπλα από το αστυνομικό τμήμα».

