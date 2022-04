Αρκαδία

Τρίπολη: έκλεψε εκκλησία ανήμερα το Πάσχα

Πώς τον εντόπισαν οι Αρχές. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.

Ούτε ιερό ούτε όσιο, είχε ένας άνδρας, που έκλεψε την ημέρα του Πάσχα, εκκλησία στην Τρίπολη.

Πιο συγκεκριμένα, εχθες (24.4.2022) το απόγευμα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης Αρκαδίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Τρίπολης, 30χρονος αλλοδαπός, γιατί αφαίρεσε από Ιερό Ναό χρήματα.

Ο άνδρας νωρίτερα είχε κλέψει αυτοκίνητο από μία γυναίκα.

Τα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει ο 30χρονος, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.

