Άγιος Γεώργιος: βανδάλισαν την εκκλησία στην πλατεία Καρύτση (εικόνες)

Εικόνες βανδαλισμού στην ιστορική εκκλησία, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου.

Λυπηρές εικόνες, αντίκρισαν το πρωί, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου οι υπεύθυνοι του ναού στην πλατεία Καρύτση,

Το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, άγνωστοι βανδάλισαν μέρος της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Πιο συγκεκριμένα, έσπασαν το μαρμάρινο εικονοστάσι που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας.

Πολύ πιθανόν, ο στόχος ήταν να βρουν λεφτά, καθώς οι πιστοί άφηναν εκεί κάποια χρήματα για την εκκλησία.

Οι άγνωστεοι, δεν βρίκαν κάτι αφήνοντας πισω τους μόνο τις ζημιές στον Ιερό Ναό, που γιορτάζει σήμερα.

